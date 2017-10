James Toback/ Un altro Weinstein accusato di molestie da 38 donne: la replica, "biologicamente impossibile"

James Toback accusato di molestie da 38 donne. Il regista americano replica: "Biologicamente impossibile". Le ultime notizie sul nuovo scandalo che travolge Hollywood e gli aggiornamenti

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

James Toback accusato di molestie da 38 donne (Foto: da Wikipedia)

Un nuovo scandalo sessuale travolge Hollywood: dopo Harvey Weinstein, è James Toback a finire nel tritacarne mediatico. Il regista 73enne, che ha conquistato una nomination agli Oscar per la sceneggiatura del film Bugsy, è stato accusato di molestie sessuali da trentotto donne. La notizia è stata lanciata da Los Angeles Times, molto attivo negli ultimi tempi su quanto accade dietro le quinte ad Hollywood. Il regista avrebbe adescato ragazze, sia tra giovani attrici che a Central Park, con la solita promessa: «Mi chiamo James Toback, Sono un regista. Con me puoi diventare una star». Seguivano provini, con domande offensive e umilianti, poi gli episodi di molestie. Abbordava aspiranti attrici promettendo di farle diventare delle star e si masturbava davanti a loro, ha scritto il Los Angeles Times. Il quotidiano americano ha intervistato le donne che raccontano di essere state vittime di James Toback quando erano poco più che ragazzine: gli episodi risalirebbero agli ultimi vent'anni. Tra le vittime non ci sono nomi celebri, ma studentesse e aspiranti attrici. Non tutte hanno poi continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

LA REPLICA DEL REGISTA: "MOLESTIE? IMPOSSIBILE"

Il clamore suscitato dal caso Weinstein ha portato ad una rapida ascesa dell'hashtag #metoo, con il quale donne di tutto il mondo stanno raccontando le violenze subite. «Se hai fatto parte del mondo del cinema degli anni Novanta sapevi che Harvey Weinstein era un predatore sessuale. Un altro era James Toback», ha twittato ad esempio l'attrice Echo Danon. Il regista, che quest'anno ha preso parte al Festival di Venezia con il film fuori concorso "The private life of a modern woman", con Sienna Miller, ha però respinto tutte le accuse, sostenendo di non aver mai incontrato le ragazze in questione e di non ricordare nulla. Inoltre, ha spiegato che sarebbe stato «biologicamente impossibile» negli ultimi ventidue anni avere quei comportamenti descritti dalle donne nell'inchiesta del Los Angeles Times, perché è malato di diabete e di problemi cardiaci che richiedono diversi farmaci. James Toback si è però rifiutato di spiegare come questo avrebbe reso impossibile molestare delle donne.

