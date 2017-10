Ketty Passa/ Elio e le Storie Tese si sciolgono? "Una band è una storia d'amore" (La Vita in Diretta)

Ketty Passa, ospite del salotto televisivo di Marco Liorni de La Vita in Diretta, commenta lo scioglimento degli Elio e le Storie Tese e parla anche dell'influenza dei social network

Ketty Passa, primo piano (Facebook)

Nel corso dell’odierna puntata di La Vita in Diretta, il talk show condotto come ogni pomeriggio da Marco Liorni su Rai1, uno degli argomenti di discussione è stato lo scioglimento della band degli Elio e Le Storie Tese, annunciato alcuni giorni fa al termine di una lunghissima carriera. Tra gli ospiti in studio, oltre a Donato “Dodi” Battaglia dei Pooh (anche loro protagonisti di un lungo sodalizio che, di recente, ha avuto fine) e al giornalista e scrittore Stefano Mannucci, c’era anche Ketty Passa, nome d’arte di Concetta Passarella, la cantante e veejay classe ’82 che ultimamente sta spopolando sul web e che attualmente si è occupata anche della consulenza musicale per “Nemo – Nessuno escluso” su Rai 2. Infatti, la vulcanica 35enne che fa parlare di sé anche per il look estroso, ha provato a dire la sua sul percorso che ha portato uno dei gruppi più influenti della scena indipendente italiana a dire basta e ad appendere le… chitarre al chiodo.

KETTY PASSA SU ELIO E LE STORIE TESE, "UNA BAND E' COME UNA COPPIA"

Secondo Ketty Passa, dopo aver analizzato alcune tappe fondamentale nella storia artistica degli “Elii”, tra cui la mancata vittoria a Sanremo, oggigiorni i social network hanno una grande influenza nel determinare le fortune di un gruppo: “Io vivo in modo critico il web, dato che il bello è che ognuno può commentare tutto” ha spiegato Ketty Passa, aggiungendo però che il risvolto negativo di questa crescente ipertrofia dei mezzi di comunicazione è che spesso permette di aprire la bocca per non dire nulla e questo spesso a va a scapito della comprensione della musica e del valore intrinseco di un artista. Inoltre, a giudizio dell’artista campana (e facendo riferimento proprio a “Dodi” Battaglia presente nello studio de La Vita in Diretta), una band musicale può essere paragonata a “una storia d’amore” dato che, come una coppia, può decidere di lasciarsi o anche di prendersi una fisiologica pausa. “D’altronde” conclude la veejay dai capelli blu, “gli Elii sono stati un gruppo pieno di amore e che ne ha saputo dare anche al pubblico”, approvando di fatto la decisione del complesso milanese di dire addio alle scene se era il momento giusto.

© Riproduzione Riservata.