L'ISOLA DI PIETRO / Reazioni dei e anticipazioni ultima puntata: un innegabile amore per la fiction!

L'isola di Pietro, Gianni Morandi: reazioni dei fans su Twitter e anticipazioni dell'ultima puntata, in onda domenica prossima 29 ottobre su Canale 5. Tutto si risolverà?

23 ottobre 2017 Redazione

L'isola di Pietro

FANS DI TUTTE LE ETA'

"L'isola di Pietro" ormai volge al termine, dato che domenica prossima 29 ottobre 2017 andrà in onda la sesta ed ultima puntata. Abbiamo visto fin dall'inizio che questa fiction ha attratto molti fans sia tra i più vecchi sia tra i più giovani, che ammettono sempre di più di guardare questa serie con grande interesse! Su Twitter sono infatti proprio i più giovani a commentare la puntata, sempre con grande ironia! Una ragazza infatti scrive: "Vi devo confessare una cosa, sto guardando l'isola di Pietro"! Anche un altro utente fa il suo "coming out" dicendo: "Faccio outing: guardo l'isola di Pietro e lo amo". Un'altra invece, continuando sulla serie di coloro che hanno iniziato a guardare la serie grazie ai nonni, commenta: "Nonna super eccitata per l'isola di Pietro. Mi ha quasi buttata per terra perchè ero davanti alla tv"! Insomma, Gianni Morandi è pur sempre Gianni Morandi e non ci sono età che tengono. Basta unire questo ad alcuni colpi di scena e ad una Sardegna spettacolare che una bella serie è fatta!

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Il 29 ottobre 2017 sarà una data particolare per tutti i fans de "L'isola di Pietro", dato che questa fiction si concluderà in questa data con la sua sesta puntata! Dunque, come si dice, "save the date"! Parlando di anticipazioni purtroppo in molti casi sono impietose e rivelano dettagli fondamentali della puntata successiva e questo è uno di quei casi: sappiamo che Samuele verrà trovato senza vita in casa sua e che verrà accusato del suo omidicio suo fratello Alessandro. E' vero che Alessandro ha tutti i motivi per fare del male a suo fratello: egli è il responsabile degli incendi a Carloforte e, prima di tutto, egli ha violentato Elena quindici anni prima. Detto tutto questo però egli è pur sempre un poliziotto, è pur sempre una brava persona, dunque sarà davvero lui il colpevole? Non ci resta che attendere il 29 ottobre per scoprirlo assieme nell'ultima imperdibile puntata!

