L'ULTIMO DEI MOHICANI/ Su Tv8 il film con Daniel Day-Lewis (oggi, 23 ottobre 2017)

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

L'ultimo dei Mohicani, il film in onda su Tv8 oggi, lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'avventura del 1992 che è stata diretta da Michael Mann (Heat - La sfida, Collateral, Nemico pubblico - Public enemies) ed interpretata da Daniel Day-Lewis (Il petroliere, Gangs of New York, Lincoln), Madeleine Stowe (L'esercito delle dodici scimmie, We were soldiers - Fino all'ultimo uomo, Bad girls) e Russell Means (Assassini nati - Natural born killers, Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, Black cloud). Il film è stato tratto dall'omonimo romanzo di James Fenimore Cooper. Ma vediamo insieme la trama del fim nel dettaglio.

L'ULTIMO DEI MOHICANI, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

1757. Negli Stati Uniti si sta combattendo la cosiddetta Guerra Franco-Indiana. Francesi e inglesi si stanno combattendo (in Europa è in corso la Guerra dei Sette Anni) e diverse tribù indiane si sono alleate con l'una o l'altra nazione. L'indiano Chingachgook (Russell Means) vive con i figli Uncas (Eric Schweig) e Longue Carabine (Daniel Day-Lewis), un bianco rimasto orfano e adottato dalla tribù. Chingachgook e la sua famiglia stanno fuggendo dalla guerra verso in Kentucky, quando gli inglesi propongono all'indiano e ai figli di arruolarsi come volontari. Questi ultimi rifiutano e si rimettono in marcia, ma sulla strada si trovano ad assistere all'assalto da parte degli Uroni, indiani alleati ai francesi, di una compagnia di soldati inglesi. Chingachgook e i suoi riescono a trarre in salvo gli inglesi, che stavano scortando a Forte Henry le figlie del colonnello Munro (Maurice Roeves). La famiglia di indiani si mette quindi in marcia con il contingente inglese, attraversando le campagne devastate dalla guerra. Arrivati al forte Longue Carabine ha modo di illustrare al colonnello il pericolo di reclutare truppe fra i coloni, perchè lascia sguarnite le fattorie, che vengono regolarmente attaccate dagli indiani alleati ai francesi. Il colonnello ricorda però che chi lascia il fronte, per qualsiasi motivo, è un disertore e quindi passibile di condanna a morte. Nella notte Longue Carabine aiuta un gruppo di coloni arruolati a fuggire dal forte per tornare dalle loro famiglie. Quando viene scoperto, Longue Carabine viene arrestato. Nel frattempo però la guerra volge al peggio e il colonnello decide di arrendersi ai francesi quando scopre che gli inglesi non hanno modo di inviargli dei rinforzi. Agli inglesi viene concesso di abbandonare il forte e tornare alle loro case, ma il capo degli Uroni vuole vendicare i suoi compagni uccisi dal colonnello Munro e decide quindi di attaccare la colonna di inglesi in fuga.

