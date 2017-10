LE COMICHE 2/ Sul Nove il film con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto (oggi, 23 ottobre 2017)

Le comiche 2, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: Renato Pozzetto e Paolo Villaggio, alla regia Neri Parfenti. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su canale Nove

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO E NERI PARENTI

Le comiche 2 va in onda su canale Nove oggi, lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola comica del 1991 che è stata diretta da Neri Parenti (Fantozzi - Il ritorno, Colpi di fulmine, vacanze ai Caraibi - Il film di Natale) e interpretata da Renato Pozzetto (Il ragazzo di campagna, 7 chili in 7 giorni, Ricky & Barabba), Paolo Villaggio (la saga di Fantozzi, Fracchia la belva umana, Io speriamo che me la cavo) e Roberto Della Casa (Viuuulentemente mia, Pappa e ciccia, Vieni avanti cretino). Il film è il sequel di Le comiche, interpretato sempre da Pozzetto e Villaggio e, come il film precedente, è costituito da diversi episodi indipendenti, che vedono i due protagonisti interpretare parti diverse. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LE COMICHE 2, LA TRAMA DEL FILM

Un attacchino deve staccare il manifesto del film Le comiche, di cui questo è il sequel. Renato Pozzetto e Paolo Villaggio escono dalla locandina guidando un'ambulanza. Con questa si spostano sul luogo di un incidente, dove caricano però il paziente sbagliato. Invece della vittima del sinistro i due infermieri mettono in barella un avvocato e lo stordiscono con l'ossigeno. Arrivato in ospedale, l'avvocato viene mandato per sbaglio nella sala operatoria del reparto di chirurgia estetica, dove gli vengono impiantati dei seni finti. Nella comica successiva Pozzetto e Villaggio, sono guardie notturne presso un grande magazzino. Quando trovano un ubriaco lo fanno arrestare da dei Carabinieri di passaggio, ma per sbaglio consegnano alle guardie anche le loro pistole. Trovandosi disarmati, i due recuperano oggetti vari dal grande magazzino, fra cui una mazza da baseball e dei petardi. Quando i due trovano il ladro che stavano cercando, questo si rivela però un energumeno alto e muscoloso, che li mette in fuga. I due scappano fin sul tetto, dove ben presto l'inseguitore li raggiunge. Qui i due riescono a buttare il ladro di sotto, facendolo finire proprio dentro un furgone blindato dei Carabinieri. Accidentalmente i due finiscono però per accendere i petardi che hanno in tasca e prendono fuoco. Per spegnersi sono costretti a gettarsi in una fontana. Nella comica seguente i due si ritrovano a vestire i panni di piloti aerei, alle prese con un disastroso viaggio verso Francoforte.

