LEGENDS OF TOMORROW 2/ Anticipazioni del 23 ottobre 2017: Snart è ancora vivo? Il dubbio di Mick

Legends of Tomorrow 2, in prima Tv su Premium Action

LEGENDS OF TOMORROW 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 23 ottobre 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di Legends of Tomorrow 2, in prima Tv assoluta. Saranno il 14° ed il 15°, dal titolo "L'uomo sulla Luna" e "La compagnia della Lancia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Rip (Arthur Darvill) riesce a raggiungere Detroit, negli anni 3000, dove trova il dottor Mid-Nite (Kwesi Ameyaw), un ex membro della JSA che non esita ad uccidere pur di sottrargli il frammento della Lancia in suo possesso. Gideon invece rivela alle Leggende che un secondo frammento si trova nel 507 A.C., nell'Inghilterra medievale di Re Artù (Nils Hognestad). Grazie ad Amaya (Maisie Richardson-Sellers) si scopre che Rip si è unito alla JSA per completare la missione finale dell'organizzazione e trovare la Lancia, scegliendo di dividere l'artefatto in quattro pezzi per maggiore sicurezza. In seguito, la Legione rapisce Artù e riesce a prendere il controllo della sua mente grazie ad un dispositivo rubato nel 3000, con l'obbiettivo di entrare a Camelot. Il gruppo minaccia infatti di distruggere la cittadina se non verrà consegnata la Lancia e Sara decide quindi di reclutare Ginevra (Elyse Levesque) perché li aiuti nella battaglia, mentre Amaya ottiene l'aiuto di Stargirl (Sarah Grey), che rivela di essere innamorata di Artù. Quando si scopre che Ray (Brandon Routh) è entrato a far parte dell'esercito di Ginevra, le Leggende creano un piano per invertire gli effetti del dispositivo e permetta ad Artù di entrare nella mente di Rip. Intanto, Ray riesce a coinvolgere Damien (Neal McDonough) nell'impresa, ma viene colpito e riesce a sopravvivere solo grazie all'armatura. Nell'anomalia, Ray diventa un Cavaliere della Tavola Rotonda, mentre Rip si mette in contatto con Gideon, che gli è rimasto fedele. Rip ordina a Gideon di sovrascrivere i dati in suo possesso per attivare una sequenza precisa che mette fuori combattimento la Waveridere. Le Leggende riescono tuttavia a riavviare l'intelligenza artificiale e fermano il piano, approdando poi nella Preistoria. Ray, Amaya e Nate (Nick Zano) decidono di addentrarsi per recuperare un pezzo della nave andata perduta nell'impatto, mentre Mick (Dominic Purcell) suggerisce di sfruttare un metodo in uso fra i Time Master per entrare nella mente di Rip e scoprire la posizione del Comandante Steel (Matthew MacCaull), che possiede l'ultimo frammento della Lancia. Sara e Jax (Franz Drameh) entrano quindi nella mente dell'amico e si imbattono negli uomini di Savage (Casper Crump), le versioni malvagie di loro stessi mentre Gideon ha una forma umana e tiene intrappolato Rip. Durante il loro viaggio, Nate e Amaya scoprono di avere un interesse romantico reciproco, mentre Ray ricorda a Nate che Amaya erediterà alla fine le sue capacità in quanto sua nipote. In seguito, Rip viene liberato prima che Sara e Jax facciano ritorno alla realtà e riesce a riprendere il ruolo di Capitano, informando le Leggende di conoscere la posizione di Steel. Intanto, Jack Swigert è a comando dell'Apollo 13 nel 1970 ed incontra un medico che si rivela essere Eobard (Matt Letscher).

ANTICIPAZIONI 23 OTTOBRE 2017, EPISODIO 14 "L'UOMO SULLA LUNA"

Rip affida la Lancia ad Henry Heywood, che accompagna fino al 1965 perché protegga l'artefatto a New York, anche a costo della propria vita. Le Leggende intanto cercano l'amico seguendo le informazioni che hanno sul suo addestramento come pilota di caccia e scoprono che ha ottenuto un ruolo alla NASA. Sara ed il suo gruppo si infiltrano quindi a Houston per informare Heywood che la Legione è sulle tracce della Lancia. Heywood rivela tuttavia di aver nascosto il frammento nell'asta della bandiera americana che Armstrong ha usato nel suo atterraggio sulla Luna.

ANTICIPAZIONI 23 OTTOBRE 2017, EPISODIO 15 "LA COMPAGNIA DELLA LANCIA"

Le Leggende hanno finalmente ottenuto i diversi frammenti della Lancia e solo ora si rendono conto di quanto sia pericolosa. Decidono quindi di distruggerla per impedire che chiunque ne entri in possesso, ma per farlo devono recuperare il Sangue di Cristo e raggiungere il 1916, data in cui si è svolta la Battaglia delle Somme. Dovranno inoltre reclutare Tolkien, all'epoca un Tenente, ma Mick rimane sconvolto dal ritorno di Snart e decide di tradire i propri amici.

