LITLESS/ Su Rai 4 il film con Bradley Cooper e Abbie Cornish (oggi, 23 ottobre 2017)

LIMITLESS/ Su Rai 4 il film con Bradley Cooper e Abbie Cornish (oggi, 23 ottobre 2017)

Limitless, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: Bradley Cooper, Abbie Cornish e Robert De Niro, alla regia Neil Burger.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 4

NEL CAST BRADLEY COOPER

Limitless, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola di genere thriller del 2011 che è stata diretta da Neil Burger (Divergent - The illusionist - L'illusionista, The lucky ones - Un viaggio inaspettato) ed interpretata da Bradley Cooper (American sniper, Il lato positivo - Silver linings playbook, la serie tv Alias), Abbie Cornish (Sucker punch, Robocop, Bright star) e Robert De Niro (Taxi driver, Quei bravi ragazzi, Toro scatenato). Il film è stato tratto dal romanzo Territori oscuri, scritto da Alan Glyn. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LIMITLESS, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Eddie Morra (Bradley Cooper) è in profonda crisi. E' uno scrittore ma non riesce più a scrivere, per di più è appena stato lasciato dalla fidanzata Lindy (Abbie Cornish) e ha già alle spalle un divorzio doloroso. L'ex cognato, incontrato per caso, gli consiglia di provare una nuova droga nootropa, ovvero in grado di ampliare le capacità cognitive del cervello, l'NZT-48. Grazie a questo prodigio chimico Eddie diventa brillantissimo, intelligente, ricorda cose del passato che credeva di aver dimenticato, impara velocemente qualsiasi cosa e ricomincia a scrivere. In una sola mezza giornata riesce a conquistare una ragazza, scriverle una tesina mentre fanno sesso e realizzare metà del suo romanzo, che non era ancora neppure riuscito a cominciare. Il mattino dopo però quando Eddie si sveglia scopre che l'effetto della pillola miracolosa, presentata dall'ex cognato come un farmaco sperimentale, è finito. Si rivolge quindi a lui per averne delle altre ma, mentre sta svolgendo una piccola commissione proprio per l'ex cognato, questi viene ucciso. Quando rientra in casa Eddie trova il cadavere, ma si preoccupa prima di tutto di trovare la sua scorta di pillole. Grazie ad essere Eddie riesce rapidamente a rimettere in ordine la propria vita e finire il romanzo. Riconquista la sua fidanzata e trova un nuovo lavoro nel mondo della finanza, dove, grazie all'NZT-48, eccelle. Incontra quindi Carl Van Loon (Robert De Niro), uno dei più importanti broker di Wall Street, ma dopo il colloquio ha un collasso. Gli effetti collaterali della droga cominciano a farsi vedere, ed Eddie ha un vuoto di memoria e sviene. Il giorno seguente decide di non prendere la pillola, ma ha una forte crisi di astinenza. Quando incontra la ex moglie (Anna Friel), sciupata e prematuramente invecchiata, questa gli conferma di essere dipendente dall'NZT-48 e che la mancata assunzione della dose quotidiana può portare alla morte.

