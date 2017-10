LORELLA CUCCARINI/ Video, 'Berlusconi mi prendeva in giro, diceva: "Ha poco seno, non è il mio tipo"

Lorella Cuccarini, tra gossip e impegni lavorativi. Tra i vari ricordi di una vita, la ballerina e attrice ricorda anche quando Silvio Berlusconi la apostrofò in modo non proprio gentile.

23 ottobre 2017 Francesco Agostini

Lorella Cuccarini e il Cavaliere (Facebook)

Lorella Cuccarini è un pezzo della nostra televisione italiana. La bionda ballerina ha segnato le fortune di tantissimi programmi televisivi di successo, dagli esordi in Rai con Fantastico a Paperissima, in coppia con Marco Columbro. Dopo tanti anni di piccolo schermo, la Cuccarini oggi si dedica soprattutto al teatro, in coppia con Gianpiero Ingrassia, dove dà vita a repliche su repliche in moltissime piazze italiane. La televisione le ha dato tanto negli anni passati ma l'ultimo programma con Heather Parisi al suo fianco (negli anni '80 alcune dicerie le descrivevano come 'mortali nemiche') l'hanno un po' allontanata. Una battuta d'arresto questa, per Lorella, non di certo la fine di un amore che dura trent'anni e più. La Cuccarini in quanto a tenacia di certo non ha rivali:lei in primis ha raccontato di come studiava e lavorava al tempo stesso, per non gravare sui suoi gentori. Prima le pulizie in una palestra di danza, poi l'attività di segretaria e infine il ruolo di insegnante di tip-tap. Tutto questo prima che le porte dello spettacolo non le si aprissero definitivamente.

LORELLA CUCCARINI E QUEL PROBLEMA: 'POCO SENO'

Riguardo alla sua vita privata, Lorella Cuccarini ha parlato di un apprezzamento, certamente poco gentile, da parte del Cavaliere (ma non in questo caso) Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, infatti, aveva apostrofato la Cuccarini definendola 'non il suo tipo, perché ha poco seno'. Ma, ammette Lorella: 'Non potevo dargli torto, eppure sono rimasta a Mediaset la bellezza di 14 anni.' E' proprio qui, a Mediaset, che Lorella Cuccarini è esplosa definitivamente con programmi come Odiens e Paperissima. All'inizio, però, la rete privata di Silvio Berlusconi non aveva ancora l'autorizzazione per mandare i programmi televisivi in diretta. 'Per questo - racconta la Cuccarini - registravamo tutto e poi inviavamo le cassette nelle singole città.' Ma le cose cambiarono nel 1991, quando il programma 'Buona Domenica', condotto assieme a Gerry Scotti, riuscì per primo ad essere mandato in onda live con ottimi ascolti e riscontro di pubblico. Una carriera fortunata la sua, vissuta in anni in cui le produzioni per i programmi televisive non erano avare e anche solo un balletto poteva costare 100 milioni.

POCO GOSSIP

Della vita privata di Lorella Cuccarini si sa poco o nulla. Un matrimonio felice, la bellezza di quattro figli e una vita che procede su binari rettilinei da molto tempo ormai. E' la stessa Cuccarini a rivelare che non ha mai 'compromesso il lavoro per la vita privata e viceversa', dedicando sia all'uno che all'altro ambito il gisuto spazio. Allo stesso modo, il suo incedere è sempre stato privo di eccessi, tant'è vero che i rotocalchi rosa e le riviste di gossip non hanno mai avuto nulla da dire o quasi su di lei.

'Le uniche volte che sono finita sui giornali scandalistici sono state quando ero in gravidanza', racconta orgogliosa la Cuccarini, oggi mamma e donna di successo. Eppure, in giovane età, di proposte ne aveva avute, eccome: la rivista Playboy le aveva offerto la bellezza di 80 milioni per un set fotografico a luci rosse. Ma la Cuccarini rifiutò.Così come quando rifiutò di candidarsi in politica tra le fila della vecchia Democrazia Cristiana, in un momento difficile per la politica. Perché politica e mondo dello spettacolo non andrebbero mischiati, per evitare seri problemi nell'unoe nell'altro ambito.

