LORENZO FLAHERTY/ L'attore "sopravvissuto" all'eliminazione (Grande Fratello Vip 2017)

Settimana scorsa Lorenzo Flaherty è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello, ma poco dopo è stato riammesso. L'attore riuscirà a ritrovare il suo smalto?

Lorenzo Flaherty, Grande Fratello Vip 2017

Lorenzo Flaherty è riuscito a salvarsi dall'ultima nomination del Grande Fratello Vip 2017. Il confronto con Aida Yespica lo ha portato a dover lasciare il programma, ma la busta rossa gli ha permesso di rientrare nella Casa. L'attore ha avuto un incontro romantico con la moglie Roberta, un bacio lunghissimo che ha commosso i fan. Il televoto ha decretato l'uscita di Flaherty solo per una piccola differenza, dato che la modella venezuelana è riuscita a conquistare poco più del 51% di preferenze. Questo particolare sottolinea quanto l'artista sia riuscito ad arrivare nel cuore degli italiani e non solo grazie alle abilità in cucina. Potersi rimettere in gioco ha reso inoltre felice il concorrente, anche se non ha nascosto che avrebbe accettato anche l'eliminazione definitiva. Nonostante sia stato considerato il più noioso e ipocrita del gruppo, Lorenzo è riuscito inoltre a mantenere buoni i rapporti con gli altri concorrenti, scegliendo di nominare solo Veronica Angeloni per via della sua intromissione nella lite fra Cecilia Rodriguez e Luca Onestini.

LORENZO FLAHERTY AFFINITÀ CON CORINNE CLERY

L'ingresso di tre new entry al Grande Fratello Vip 2017 ha permesso a Lorenzo Flaherty di abbandonare la cucina per diversi giorni. I fornelli sono infatti stati conquistati da Carmen Russo e Raffaello Tonon, che hanno scelto di togliere il fardello all'attore. Lorenzo ha potuto così dedicarsi all'assoluto riposo in quest'ultima settimana, riuscendo a conoscere meglio i tre concorrenti nuovi. In particolare, l'attore ha trovato una forte affinità con Corinne Clery, che in questi giorni ha raccontato molti episodi della sua vita e carriera. Agli occhi dei telespettatori, Flaherty ha perso tuttavia lo smalto che lo ha caratterizzato rispetto alla fase iniziale del programma, forse a causa dell'uscita di scena di Marco Predolin. L'artista è infatti fra i concorrenti che ha sofferto di più il gap generazionale fra i due gruppi della Casa, ma l'ingresso di Corinne e Carmen gli ha permesso di colmare il vuoto.

FLAHERTY CAPRO ESPIATORIO DEGLI ALTRI INQUILINI del GF VIP?

Lorenzo Flaherty è ormai uno dei più storici nominati del Gf Vip 2017. Finito al televoto tre volte, è riuscito a salvarsi anche quando ormai si pensava che sarebbe uscito definitivamente dal programma. Secondo la teoria di alcuni fan, l'attore sarebbe circondato da un'aura di fortuna che lo porta sempre a cadere in piedi, mentre altri hanno notato una certa ingiustizia nei suoi confronti da parte degli altri concorrenti. Secondo alcuni infatti Flaherty sarebbe stato votato solo come capro espiatorio: alcuni inquilini della Casa non sapevano chi nominare e per questo hanno scelto un personaggio ormai abituato a questo tipo di sfida. Ora che il programma viaggerà senza l'uso della busta rossa, Flaherty si ritroverà a combattere solo con i propri compagni d'avventura, che stanno dimostrando sempre di più una forte diffidenza nei suoi confronti. Andrà in nomination anche questa sera?

© Riproduzione Riservata.