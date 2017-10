LUCA ONESTINI/ Scagionato per la presunta bestemmia, il pubblico dubita di lui (Grande fratello vip 2017)

Luca Onestini continua ad avere problemi, la storia travagliata con Soleil è finita ormai e in casa stanno cambiando gli equilibri. Il pubblico a casa comincia ad avere dei sospetti

Luca Onestini al Grande Fratello Vip

CON SOLEIL SORGE E ORMAI FINITO TUTTO

Luca Onestini è riuscito a riabilitare la propria reputazione di fronte al pubblico del Grande Fratello Vip 2? Sembra proprio di no, se si considera che a poche ore di distanza dall'ultima diretta, l'ex tronista di Uomini e Donne è ritornato al centro dell'attenzione per via di una sua presunta bestemmia. Una possibilità che secondo alcuni telespettatori sarebbe stata dimostrabile grazie ad un video, diffuso sui social con tanto di rallenty, ed in cui Luca userebbe chiare parole negative associate ad una divinità cattolica. La produzione in questo caso non si è fatta attendere nel dare la sua risposta: il comunicato ufficiale è stato dato nel giro di poche ore e Onestini è stato 'scagionato' dalle accuse. Secondo il direttivo, le accuse contro il concorrente sono fasulle, ma le malelingue dei social ipotizzano già che sia stato salvato per fomentare ancora di più l'ormai famoso 'scandalo Soleil'. Luca ha infatti ricevuto una lettera dall'ex fidanzata durante l'ultima diretta, in cui la Sorgé gli ha rivelato la propria volontà di interrompere la loro relazione. Ci ha pensato poi Alfonso Signorini a mettere il carico da 90, svelando che nel numero di Chi di questa settimana sarebbero state pubblicate delle foto che riprendevano Soleil in compagnia di Marco Cartasegna. La reazione di Luca in questo caso è stata esemplare e fredda, soprattutto perché anche ai suoi occhi il rapporto con la Sorgé era ormai del tutto irrecuperabile.

LUCA ONESTINI SEMPRE PIU VICINO A MALGIOGLIO E TONON

Luca Onestini è riuscito a conquistare l'affetto degli altri concorrenti del Gf Vip 2, per via del 'tradimento' di Soleil Sorgé. In particolare ha potuto contare sul supporto di Cristiano Malgioglio, che anche negli ultimi giorni gli ha intimato di non parlare più dell'ex fidanzata e di dimenticarla. Il supporto è arrivato anche da Giulia De Lellis, che subito dopo la diretta ha manifestato un forte disprezzo verso le azioni di Soleil e la decisione dell'ex corteggiatrice di trascorrere il week end con Marco Cartasegna. Nelle ore successive alla puntata, Luca ha inoltre avuto un nuovo chiarimento con Cecilia Rodriguez, che gli ha ribadito di non aver mai messo in discussione la sua versione dei fatti, ma di averlo messo in guardia su chi, prima del suo ingresso nel reality, le aveva già parlato di un possibile complotto da parte dell'ex tronista. Quest'ultimo inoltre ha votato contro Veronica Angeloni per via di una sua presunta ipocrisia, ai suoi occhi evidente fin dal loro ingresso nel programma. Il legame è nato invece subito con Raffaello Tonon, che in questi suoi primi giorni in Casa ha già messo alla prova con un'interrogazione a tappeto sui detti popolari. Non è mancato inoltre uno scherzo: Luca si è armato di vassoio e mestolo per spaventare Raffaello alla sua uscita dal confessionale.

CON JEREMIAS SEMBRANO ESSERCI DEGLI ATTRITI

Il Gf Vip 2017 continua a rivelarsi vincente per Luca Onestini: il pubblico sembra adorare l'ex tronista molto di più di quanto avvenuto durante il suo periodo a Uomini e Donne. Il ruolo del tradito ha spinto infatti molti telespettatori a schierarsi dalla sua parte e ad attaccare invece Soleil Sorgé, che in più di un'occasione ha dovuto limitare i commenti sui suoi profili social per evitare numerosi attacchi. Eppure c'è ancora chi urla al complotto e crede che Onestini stia solo fingendo, dato che gli scontri con l'ex fidanzata sono stati accesi sia durante la partecipazione al programma di Maria De Filippi sia nei mesi successivi alla scelta dell'ex tronista. Altri telespettatori accusano inoltre Luca di aver abbandonato Jeremias Rodriguez in seguito all'ultimo scontro e di essersi appoggiato a Ignazio Moser solo per una questione di comodo: in pratica il figlio dell'ex ciclista è un 'buon partito' perché non rientra fra i più contestati della Casa, cosa che invece avviene per il fratello di Belen Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.