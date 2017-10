Lory Del Santo/ Video, da complice a vittima di uno scherzo con il cattivo di 007 (Le Iene Show)

Lory Del Santo, da complice a vittima di uno scherzo con il cattivo di 007 organizzato da Le Iene Show. L'attrice doveva aiutarli a farne uno al fidanzato Marco Cucolo, ma tutto cambia...

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Lory Del Santo, lo scherzo de Le Iene Show

Le Iene Show tornano a prendersi gioco di Lory Del Santo, che è già stata vittima in passato di uno scherzo del programma di Italia 1. Questa volta però lo schema pensato dalla trasmissione è decisamente complesso, perché si parte con l'obiettivo di fare uno scherzo al fidanzato, Marco Cucolo. L'attrice dunque doveva essere complice de Le Iene, che costruiscono una sceneggiatura ad hoc: tirano in ballo un ricco amante, un finto sceicco che finge di aver avuto dei trascorsi con Lory Del Santo e di avere ancora una certa presa sulla showgirl. Quest'ultima però non si mostra particolarmente collaborativa: anziché mettere alla prova il rapporto con il compagno, provando a farlo ingelosire, respinge il complice. Lo sceicco entra in gioco durante la festa di compleanno di Lory Del Santo: prima ci prova con lei, poi prova a far ingelosire il fidanzato parlando della loro vita sessuale. Quando l'attrice rientra in scena anziché far ingelosire il fidanzato invita lo sceicco ad andare via... Le Iene allora non ci stanno e mischiano le carte in tavola.

UNO 007 CONTRO LORY DEL SANTO: LO SCHERZO DELLE IENE

Lo scherzo si trasforma e nel mirino finisce proprio Lory Del Santo. Sfruttando proprio il fatto che l'attrice non sia riuscite a realizzare lo scherzo ai danni del fidanzato Marco Cucolo, Le Iene mettono in scena un altro teatrino: fingono che il complice, attore che ha preso parte anche al film 007, sia arrabbiato con lei per avergli fatto fare brutta figura con il mancato scherzo. L'attore la chiama e con aria minacciosa l'aggredisce verbalmente. «Io sono una molto fotogenica, so quando una cosa fa ridere, sono un'esperta della risata», replica Lory Del Santo, preoccupata però dal tono dell'interlocutore. Lo scherzo però prende una piega inaspettata: Lory Del Santo comincia a temere per la sua incolumità: «Odio la violenza», urla l'attrice quando il collega fa irruzione nel camerino che le aveva riservato Pomeriggio 5 per una sua ospitata. «Aprite quella porta», continua a gridare Lory Del Santo. Interviene allora una guardia a salvarla, poi scopre che in realtà era tutto uno scherzo. «Siccome non sei un asso con le emozioni finte, abbiamo provato a farti provare quelle vere», la spiegazione fornita da Le Iene alla showgirl in merito allo scherzo. Clicca qui per vedere il video dello scherzo de Le Iene a Lory Del Santo.

© Riproduzione Riservata.