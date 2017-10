Luca Onestini ha bestemmiato?/ Cos'ha detto l'ex Tronista: non c'è traccia di bestemmie (Grande Fratello Vip)

Non si placa la polemica attorno a Luca Onestini: il concorrente del Grande Fratello VIP era stato accusato di aver bestemmiato ma le registrazioni sembrano smentire questa versione

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017, primo piano (Archivio)

Come era accaduto già per Marco Predolin e Gianluca Impastato, anche Luca Onestini è finito sotto accusa al Grande Fratello VIP: infatti, l’ex Tronista di Uomini e Donne sarebbe stato beccato dalle telecamere della Casa di Cinecittà mentre proferiva una bestemmia, scatenando un putiferio e dividendo i social network tra coloro che lo difendevano a spada tratta e invece chi reclamava per lui un trattamento simile a quello degli altri due concorrenti, squalificati dalla direzione del reality e costretti ad abbandonare immediatamente il gioco, non senza l’inevitabile codazzo di polemiche. La “querelle” attorno al ragazzo originario di Castel San Pietro Terme (Bologna) era nata dopo che, nell’ultima puntata, la segnalazione di alcuni spettatori aveva portato a mettere sotto la lente di ingrandimento alcune parole dello stesso Onestini, accusato di aver imprecato mentre discuteva con gli altri ragazzi.

LUCA ONESTINI, ECCO LE PAROLE "INCRIMINATE"

Tuttavia, in questo caso, Ilary Blasi e la produzione del Grande Fratello VIP hanno deciso di non squalificare Luca Onestini: nel breve comunicato, pubblicato anche sulla pagina Facebook del reality show, si legge infatti che “il concorrente non ha pronunciato alcuna frase ingiuriosa contraria al regolamento e alla morale”, chiudendo di fatto la questione ma accendendo lo scontro sui social network, dove alcuni telespettatori hanno accusato il programma di usare due pesi e due misure, avendo squalificato solamente Marco Predolin e Gianluca Impastato, ma non l’ex Tronista che, tra l’altro, è ritenuto al momento uno dei più seri candidati al successo finale. Ma cosa avrebbe detto in realtà Luca Onestini? Riascoltando le registrazioni, il ragazzo, commentando una lettera della sua oramai ex compagna, pare dica “Mi auguri di ottenere quello che cercavo? Da te l’ho ottenuto di sicuro”: insomma, nella frase non sembrerebbe esserci traccia di bestemmia alcuna ed è probabile che il nervosismo e la tensione del momento abbiamo portato qualche telespettatore a scambiare un suo passaggio per un’imprecazione.

© Riproduzione Riservata.