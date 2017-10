MARA VENIER/ “Jerry Calà? Mi ha tradito anche il giorno del matrimonio nel bagno della festa”

Mara Venier si confessa: "Jerry Calà mi ha tradito anche il giorno del nostro matrimonio, l'ho beccato in bagno durante la festa. Gli ho dato tante mazzate". La "replica" del comico

23 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Mara Venier e Jerry Calà (LaPresse)

Non è passato inosservato il commento che Mara Venier ha “lanciato” all’ex marito e tutt’ora amico fraterno Jerry Calà: già, mister Libidine e attore cult degli Anni Ottanta, non solo era un “playboy” incallito, ma era anche un assiduo traditore mentre stava con la Mara nazionale, sia prima che durante il matrimonio. Sì, anche durante le stesse nozze: «Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio “putt…ere”, si può dire vero? Vabbè diciamo che era birichino... Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei. L’ho riempito di botte. Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. Siamo stati insieme per 6 anni. Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui». A Verissimo la conduttrice ha voluto però spezzare una lancia per quel suo ex marito un po’… birichino, appunto: «È il mio più caro amico, è quel fratello che io non ho mai avuto, è come il mio bambinone. Gli ho dato tante botte ma lo perdonavo sempre»: un rapporto aperto, potremmo dire oggi, forse un po’ troppo ecco, ma che non ha tolto il rapporto tra lei, il comico e i figli della stessa Mara Venier. «Era come mio figlio, avevamo un rapporto molto materno. Poi lui è stato meraviglioso con i miei figli, è molto generoso: è davvero una persona unica».

LA “REPLICA” DI JERRY, “MI RIEMPIVA DI MAZZATE”

Il buon Jerry non ha replicato alle “accuse” bonarie lanciate a Verissimo, e questo pare essere il classico silenzio-assenso: Calà e Venier sono stati una delle coppie più in vista e importanti degli Ottanta-Novanta ma per i noti motivi spiegati dalla conduttrice non si è andati oltre con il matrimonio. Anzi. È vero però che lo stesso Jerry Calà anni fa aveva raccontato come la fine di quel matrimonio non aveva rotto i rapporti con la Venier, anche se ha ammesso che di “mazzate” dalla biondissima showgirl ne prendeva tante. «Eravamo diversi, ma avevamo anche molto in comune. Le origini, per esempio... In quel momento di così grande successo, però, avere una donna così impegnativa, una a cui dover rendere conto, mi pesava. Volevo godermi la popolarità, andare in giro, fare lo scemo, sfarfalleggiare. Ho detto: 'Se non lo faccio a trent'anni, quando?' Ci lasciammo», spiegava il comico al settimanale Gioia nel lontano 2011. Addirittura, Calà racconta un retroscena che la Venier non ha spiegato a Verissimo lo scorso sabato e che riguarda proprio il periodo post-tradimento e post-divorzio: «Continuavo a chiamarla. Finché Jenny Tamburi, che era nostra amica e faceva da tramite, mi disse: 'Mara dice che non vi dovete telefonare per un anno. Da oggi'. E così è stato». Questo però non ha impedito che un anno dopo la stessa Mara Venier ha voluto riallacciare i rapporti, con la piena complicità di Jerry che è sempre rimasto legato affettivamente alla conduttrice: «Ha telefonato lei. Ha chiamato e mi ha detto: 'Adesso siamo amici'. In realtà è più che un'amicizia, è una parentela. Quello che doveva essere fin dall'inizio».

© Riproduzione Riservata.