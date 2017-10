MARCELLA BELLA/ Per “sedurre” Malgioglio irrompe nella casa del Grande Fratello Vip 2

Marcella Bella, ospite speciale al Grande Fratello Vip. Su Canale 5 la cantante siciliana interagirà con i concorrenti del reality, in particolare il vulcanico Cristiano Malgioglio

23 ottobre 2017 Fabio Belli

Marcella Bella al Grande Fratello VIP (foto Facebook)

Ospite speciale nella casa del Grande Fratello VIP. C’è Marcella Bella tra gli ospiti della puntata, con la cantante che sarà accolta dalla conduttrice Ilary Blasi e potrà interagire con gli ospiti della casa. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che Marcella Bella potesse essere una nuova concorrente del reality di Canale 5, ma l’ipotesi è stata subito smentita. Nella casa del Grande Fratello Vip la cantante siciliana passerà solo nel ruolo di ospite speciale, e in particolare avrà il compito di coinvolgere nella sua “ospitata” Cristiano Malgioglio, che si sta imponendo come vero e proprio mattatore di questa edizione del reality, con la sua imprevedibilità. Resta il fatto che come Malgioglio, Marcella Bella è una vera e propria icona degli Anni Ottanta, e la sua presenza sarà importante anche dal punto di vista musicale, visto che verranno rievocati alcuni suoi grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana, in particolare negli anni Settanta e Ottanta.

45 ANNI DI GRANDI SUCCESSI

A 65 anni, Marcella Bella è ancora un’interprete amatissima della nostra musica, soprattutto grazie ai grandi successi inanellati da quando conquistò letteralmente il palco del Festival di Sanremo nel 1972, quando appena ventenne portò uno dei più grandi classici della musica leggera del nostro paese, ovvero “Montagne Verdi”. Nella competizione la canzone si classificò solamente al settimo posto in classifica, la canzone è rimasta fino ai giorni d’oggi nell’immaginario collettivo della musica italiana. Negli anni Ottanta fu il sodalizio con Mogol a rilanciarla con “Nell’aria”, la canzone che rappresentò un po’ la svolta disco-anni Ottanta nella carriera di Marcella Bella che riuscì a rilanciarsi in maniera notevole grazie a questo successo. Ad ogni modo i successi della cantante nativa di Catania sono stati negli anni dei veri e propri “sempreverdi”, come sarà dimostrato anche sul palcoscenico del Grande Fratello Vip, con alcune di queste importanti canzoni che saranno ripercorse con i concorrenti del reality.

LA COLLABORAZIONE CON MARIO BIONDI

L’ultimo album di Marcella Bella è appena uscito, intitolato “Metà amore, metà dolore”, ed ha avuto la produzione di Mario Biondi che ha supervisionato tutta la realizzazione del disco. Marcella ha parlato così in un’intervista a recensiamomusica.com della collaborazione: “Un’esperienza fantastica, oltre che interessante. Mario è il produttore del disco, ha curato tutti gli arrangiamenti insieme a Max Greco, scrivendo anche alcuni pezzi. Lui è molto pignolo, non lascia niente al caso, cura ogni singolo in maniera maniacale ogni aspetto di ogni singola traccia e quando si mette in testa qualcosa fa di tutto per realizzarla. Un giorno è arrivato con un bel mazzo di lillà, perché non volevo cantare una certa canzone e lui mi ha pregato in tutti i modi. Ho faticato un pochino a convincerlo a cantare in italiano, all’inizio non era così tanto d’accordo, poi ha cominciato a cantare e si è entusiasmato anche lui. Mario non vuole ancora rischiare con se stesso a cantare in italiano, non si sente ancora abbastanza sicuro, la mia presenza lo ha in qualche modo rassicurato ed è venuto fuori un qualcosa di eccezionale.”

