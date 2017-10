MICHELE ZAGARIA/ Alessandro Preziosi, il boss contro Claudia Ventriglia (Sotto Copertura 2)

Il bosss Michele Zagaria, intepretato dall'attore Alessandro Preziosi, ai ferri corti con Claudia Ventriglia. La seconda puntata di Sotto Copertura 2 in onda su Rai 1 alle 21.25.

Michele Zagaria (Alessandro Preziosi)

Le prime scene di Sotto Copertura 2 evidenziano subito la personalità di Michele Zagaria, il boss dei Casalesi interpretato da Alessandro Preziosi. L'incontro con il boss avviene in anni passati rispetto alla linea temporale della miniserie e mettono in luce l'assenza di scrupoli del mafioso, che non esiterà a uccidere uno dei suoi più validi collaboratori e la moglie, mentre cercano di allontanarsi dalla città. Eppure quello che è evidente è che Zagaria non è del tutto privo di sentimenti, dato che decide di risparmiare la neonata che si trova sul sedile posteriore, Agata Farina. Queste prime immagini dello show sottolineano anche il rapporto che il protagonista avrà con Agata anni più tardi, nel periodo precedente alla sua cattura. La trama ci svela infatti che il boss ha deciso di far crescere la bambina in Spagna, lontano dalle dinamiche della provincia di Napoli e quindi della mafia. Ai suoi occhi è semplicemente uno zio molto indaffarato che fa di tutto per proteggerla, come dimostra la presenza di Nicola, un giovane autista che viene incaricato di sorvegliare Agata. La prima parte della prima puntata risalta anche il forte contrasto fra il protagonista e la sua nemesi, Michele Romano, interpretato da Claudio Gioè. Zagaria è infatti sempre un passo avanti alla Polizia e anche se a causa di un informatore rischia di essere catturato, riesce ad avere una valida rete di collaboratori che riescono a far fallire il blitz delle autorità. Agli occhi del boss, Romano diventerà un problema sempre più grande, anche se riuscirà a intuirne le mosse e a far fallire anche il secondo tentativo del capo della Squadra Mobile. Quest'ultimo mira infatti a svelare il bunker del mafioso grazie a un test in cui la famiglia che si presume lo stia aiutando a nascondersi, viene messa sotto pressione. Pochi particolari permettono al personaggio di Preziosi di intuire che cosa stia accadendo in realtà e a fare in modo di salvarsi ancora una volta. Centrale anche il rapporto con Claudia Ventriglia, la moglie dell'ex costruttore che ha costruito il secondo bunker al di sotto della sua casa. Anche se il boss intuisce che la donna non si fidi del tutto di lui e che lo tema, non può fare a meno di dimostrarle il proprio potere posando gli occhi sulla primogenita, poco più che maggiorenne.

IL BOSS E CLAUDIA VENTRIGLIA

Sono due le figure che rischiano di mettere in serio pericolo la sopravvivenza di Michele Zagaria. Il boss interpretato da Alessandro Preziosi non deve infatti solo contrastare le operazioni di Michele Romano, ma anche guardarsi le spalle da Claudia Ventriglia. Non appena le sue intenzioni di sedurre la figlia diventano più chiare, la donna diventerà sempre più pericolosa, anche se appare chiaro che non possa scontrarsi in modo aperto con il mafioso. Questo doppio ostacolo lascia intuire anche una duplice linea di attacco da parte di Zagaria. Da una parte mette in moto uno scontro frontale con la Ventriglia, lasciando intuire con estrema chiarezza le proprie intenzioni. Dall'altra decide di agire per vie traverse per impedire non solo a Michele Romano di catturarlo, ma anche per minarne la reputazione. Sfruttando le sue stesse pedine e quindi il suo informatore, riesce infatti ad agire dall'interno ed a sfruttare la macchina della giustizia a proprio vantaggio. Nella puntata di questa sera, è probabile che Zagaria abbia un nuovo confronto con la Ventriglia, che potrebbe spingere la donna a sacrificarsi pur di salvare la figlia.

