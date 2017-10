NAPOLI VIOLENTA/ Su Iris il film con Maurizio Merli e John Saxon (oggi, 23 ottobre 2017)

Napoli violenta, il film in onda su Iris oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: Maurizio Merli, John Saxon e Barry Sullivan, alla regia Umberto Lenzi. La trama del film nel dettaglio.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film poliziesco in seconda serata su Iris

NEL CAST MAURIZIO MERLI

Napoli violenta, il film in onda su Iris oggi, lunedì 23 ottobre 2017 alle ore 23,30. Una pellicola di genere poliziesca del 1976 che è stata diretto da Umberto Lenzi (Roma a mano armata, Incubo sulla città contaminata, Un posto ideale per uccidere) ed interpretata da Maurizio Merli (Un poliziotto scomodo, Mannaja, Italia a mano armata), John Saxon (I 3 dell'Operazione Drago, Nightmare - Dal profondo della notte, Black Christmas - Un Natale rosso sangue) e Barry Sullivan (Violenza, Il bruto e la bella, Quaranta pistole). Il film è il secondo capitolo della trilogia dedicata al commissario Betti, iniziata con Roma violenta, sempre diretto da Lenzi, e conclusasi con Italia a mano armata. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

NAPOLI VIOLENTA, LA TRAMA DEL FILM

Dopo gli eventi di Roma violenta, il commissario Betti (Maurizio Merli) viene trasferito a Napoli. Appena arriva in città però, viene subito minacciato da un camorrista, detto il Generale (Barry Sullivan), che gli fa notare che Napoli è una città pericolosa. Francesco Capuano (John Saxon) è un imprenditore napoletano che finanzia diversi tipi di traffici illeciti. Quando viene contattato dal Generale, questi finge di assecondarlo, ma in realtà finanzia un boss concorrente. Nel frattempo Napoli è sotto la stretta del Generale. Le attività che si rifiutano di pagargli la protezione vengono messe a ferro e fuoco dai suoi uomini, mentre la polizia assiste impotente. Nel frattempo in città si svolge una serie di rapine. Betti sospetta che l'autore sia Franco Casagrande (Elio Zamuto), una sua vecchia conoscenza. Casagrande deve firmare ogni giorno in questura all'una in punto e si presenta sempre puntuale, mentre le rapine avvengono pochi minuti prima. In realtà il criminale ha un complice che lo aiuta a spostarsi per la città con una moto velocissima. Betti non si lascia convincere dall'alibi del sospetto. Quando viene informato di una prossima rapina il commissario si apposta nei pressi della banca e riesce a fermare i rapinatori. Fra di essi c'è proprio Casagrande, che riesce però a fuggire a piedi.

