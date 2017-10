PRISON BREAK 5/ Anticipazioni del 23 ottobre: Jacob è davvero Poseidone?

Prison Break 5, anticipazioni del 23 ottobre 2017. Lincoln riesce a contattare Sara ed a far curare Michael, ma la donna scopre che Jacob ha rapito il figlio

Prison Break 5, in prima Tv assoluta su Fox

PRISON BREAK 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata della Fox di oggi, lunedì 23 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Prison Break 5, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Maschere". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: convinti da Sheba (Inbar Lavi), Lincoln (Dominic Purcell) ed il resto del gruppo raggiungono Omar (Akin Gazi) perché li trasporti con sé fino a Scheria, dove potrebbero salvarsi. Per raggiungere il posto, il gruppo dovrebbe però percorrere 500 km di deserto e sarebbero quindi molto esposti agli attacchi dei ribelli, che sono alla ricerca di vendetta per la morte di Ramal. Il gruppo si divide per cercare un alrtro mezzo su indicazione di Omar e Whip (Augustus Prew) viene lasciato con quest'ultimo. Una volta al garage, Lincoln si rende conto che si tratta in realtà di una trappola ed il gruppo viene attaccato dai terroristi, che li mettono in fuga con una sparatoria. Whip invece viene tramortito e catturato da Omar, ma Lincoln e gli altri riescono a raggiungerli e ad impedire che il secondo riesca a fuggire. Nel frattempo, Tricia (Tasya Teles) fa delle pressioni su Kawakami Kishida (Curtis Lum), il successore di Kellerman (Paul Adelstein), perché trovi su quale caso lavorasse il federale prime del suo omicidio. Kishida informa però Van Gogh (Steve Mouzakis) e A&W (Marina Benedict), rivelando di aver lavorato in passato con la donna, durante il suo periodo all'NSA. Durante il viaggio, Michael si mette in contatto con un suo informatore, mentre Ciclope (Amin El Gamal) viene liberato dagli altri terroristi, che vengono avvisati dell'area di servizio in cui si trova il gruppo di Lincoln. Anche se viene rifiutato per la nuova missione, Ciclope ruba un'auto e si mette in viaggio per vendicarsi di Michael. Quest'ultimo riesce ad inviare appena in tempo una foto dei tatuaggi che ha sulle mani, prima che i terroristi prendano d'assalto l'area di servizio ed inizino a sparare contro gli ostili. Grazie ad un'idea, Whip colpisce una cisterna piena di benzina e crea un'esplosione in grado di atterrare i terroristi, ma Ciclope è già sulle loro tracce, mentre i due sicari di Poseidone osservano tutto dall'alto. Il piano di A&W viene tuttavia scoperto dal suo contatto nell'NSA ed è costretta ad abbandonare la sorveglianza. Michael invece organizza un piano al volo per attirare Ciclope in una trappola. Mentre Lincoln accompagna gli altri a Scheria, Michael attende l'arrivo di Ciclope in un punto preciso del deserto. Lascia infatti che creda di averlo fermato, per poi salire a bordo della sua auto. Ciclope tuttavia riesce a sparargli ed infine lo attacca ed anche se Michael lo colpisce all'unico occhio sano che gli era rimasto, il riballe lo ferisce all'addome con un coltello intriso nel veleno. Dopo aver perso le tracce del fratello, Michael si incammina a piedi lungo il deserto e sviene a causa della ferita, ma Lincoln riesce a guidarlo fino al campo grazie ai fuochi d'artificio.

ANTICIPAZIONI DEL 16 OTTOBRE 2017, EPISODIO 6 "MASCHERE"

In seguito al ferimento, Michael riesce a rivedere Sara a Creta, grazie all'aiuto di Lincoln che si mette in contatto con la cognata perché possa curare il fratello. Ja invece è l'unico del gruppo a decidere di rimanere a Scheria. Una volta riuniti, Sara riesce a curare le ferite di Michael e gli rivela che la vera identità di Jacob è Poseidone, l'agente federale che ha assoldato i sicari per ucciderla. Dato che il figlio si trova ancora in America, Sara decide alla fine di rientrare nel Paese per assicurarsi che stia bene e scopre che Jacob lo ha fatto rapire. Michael si riunisce invece a Sucre a bordo di una nave, ma il Capitano viene informato della presenza del presunto terrorista e lancia l'allarme. Mentre i Seal sono in arrivo, Sucre decide di mettere in atto un piano per salvare l'amico, mentre Jacob decide di aggirare il problema lanciando un missile che colpisce la nave poco dopo che Michael ed il resto del gruppo riescano a fuggire.

