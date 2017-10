Paolo Fox, Oroscopo di oggi 23 ottobre 2017

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: quali sono i segni al top e quelli più fortunati in amore? Previsioni 23 ottobre 2017 per Pesci, Capricorno, Cancro e gli altri segni.

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 23 OTTOBRE 2017

Ora è il momento di andare analizzare nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno, partendo dal Capricorno e dal Toro. Il Capricorno si sente un po' fiacco e almeno fino a giovedì ci sarà qualcosa che non andrà per il verso giusto. Si deve stare fuori casa, aprirsi al mondo. Si pensa troppo ai doveri e ci si isola. L'isolamento non deve essere seguito da chi vuole vivere nuove emozioni. Grandi progetti sono avviati e nessuno può fermare il segno. A livello emotivo c'è una persona che pesa. Ci si potrebbe ritrovare a discutere con un ex socio che ha creato problemi dal punto di vista economico. Il Toro è molto contrariato, perchè ha ricevuto una notizia di lavoro negativa e per l'atteggiamento di un capo o di una persona non piacevole. Chi ha un'attività deve fare delle scelte. Bisogna allearsi ad altri. Ci sono preoccupazioni anche dal punto di vista economico per vendere un bene. E' importante sentirsi utili dal punto di vista sociale.

AMORE

Andiamo ora a vedere l'amore nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci non si devono sottovalutare gli incontri e le relazioni d'amore. Se ci sono stati partner pesanti non si deve sempre recriminare. Si deve vivere al meglio. Il Capricorno deve fare attenzione perché ha ancora un grande peso nel cassetto nascosto con una persona che si porta dietro e non riesce a scrollarsi di dosso. Il Cancro vive un momento di appannamento dal punto di vista emotivo e sentimentale, ma tutto da novembre dovrebbe tornare a vivere un momento di grande soddisfazione. L'Acquario sta recuperando in maniera molto importante dal punto di vista dell'amore e dei sentimenti. L'Ariete riparte da zero per quanto riguarda l'amore dopo che c'è stata una crisi in estate, è ancora necessario recuperare ma ci si sente meglio di come si stava nelle settimane passate. Il Leone troverà nelle stelle delle confidenti in questo momento e se ci sono stati dei dubbi nel passato si potrà recuperare davvero molto bene.

SEGNI AL TOP

Partiamo nel viaggio nell'oroscopo di oggi, lunedì 23 ottobre 2017, dai segni al top. Lo facciamo andando ad analizzare l'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Nonostante alcune difficoltà la Vergine vive un momento eccezionale anche se è un po' giù di corda. A dicembre potrebbe decollare in maniera molto importante e arrivano delle opportunità che dovrebbero regalare delle emozioni. L'Ariete è pronto a vivere un momento di grande forza e con la possibilità di avvicinarsi a grandi prospettive che rimettono in gioco diverse situazioni importanti. Grande e importante crescita per il Sagittario che ha vissuto una settimana complicata e ora potrebbe regalare delle emozioni importanti. Sicuramente il segno può uscire da una fase di stallo e di grande difficoltà vissuta in un periodo che è andato da fine settembre a inizio ottobre.

