Qual è il segreto di Jeremias Rodriguez?/ Il fratello di Belen verso l'eliminazione (Grande Fratello Vip 2017)

23 ottobre 2017 Valentina Gambino

Mancano pochissime ore alla diretta del Grande Fratello Vip 2017. Cosa accadrà in questa settima puntata? Quasi sicuramente, Jeremias Rodriguez dovrà abbandonare la Casa in nomination contro Veronica Angeloni. Per il fratello di Belen, la scorsa settimana è stata un vero incubo e in più di una occasione, voleva raccontare cosa lo tormentava ma il GF pareva mettere un freno. Proprio la sorella maggiore però, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha mostrato di essere totalmente dalla parte del fratello, cercando di rassicurarlo con le sue parole che - ovviamente - non potrà leggere. "Ti scrivo anche se non puoi leggere, ti scrivo perché mi piace farlo, ho scritto tante cose per te durante la permanenza nella casa e quando uscirai dal gioco te le darò. Ti dico solo che non so come andrà! Ti dico solo che non so se hanno capito come sei fatto! In questo mondo, soprattutto nel mondo dello spettacolo ci sono dei meccanismi malefici difficili d’affrontare, e se uno non è preparato viene subito giudicato, bisogna avere le spalle larghe per subire determinati attacchi, e te lo dico io che qualcosa ne so!", ha scritto l'argentina.

Belen Rodriguez e Iannone, i messaggi per Jeremias

Belen poi, durante il suo messaggio online per il fratello Jeremias, lo ha invitato ad essere sempre sincero e trasparente, esattamente come sta facendo anche adesso: "E tu sei tutto questo fratello mio, un uomo imperfetto con la voglia di migliorare ogni giorno, e lo dimostra il fatto che sai chiedere scusa. Te lo dico ancora una volta! Sono fiera di te! Tua sorella Belen". Sostegno, solidarietà ed affetto anche da Andrea Iannone che, con un messaggio aereo ha scritto: “Sei quello che sei, non cambiare mai Hermano”. Jeremias in Casa, si è sbottonato in più di una occasione. Dopo avere confessato di essere stato obeso e depresso, ha poi spiegato di essersi sentito un vero fallimento. Di seguito, confessioni anche sui due tumori all'orecchio che fortunatamente è riuscito a sconfiggere. Gli estimatori del Grande Fratello Vip 2017, stanno cercando di scoprire quale sia il suo misterioso segreto in attesa della nuova puntata di stasera. Verrà alla luce qualche spinosissimo dettaglio oppure, verrà tutto “insabbiato”?

