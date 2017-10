RAFFAELLO TONON / Lo scontro con Malgioglio e la rivelazione: Jeremias mi fa paura (Grande Fratello Vip 2017)

Raffaello Tonon è uno dei nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 2017. Spigiliato, si trova bene con gli altri, ma li sta ancora studiando. Con Malgioglio e Jeremias ha qualche attrito

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017

MESSO ALLA PROVA GIÀ DAI PRIMI GIORNI

Raffaello Tonon sembra essersi ambientato al meglio nella Casa del Grande Fratello Vip 2, in seguito al suo ingresso nel programma avvenuto nella precedente diretta. L'opinionista milanese ha riscosso in particolare la simpatia dei concorrenti più giovani, riuscendo a reagire in modo esemplare ai test di Luca Onestini e Ignazio Moser, che lo hanno messo subito alla prova con i detti. Gag a cui Tonon si è prestato senza tirarsi indietro, raccontando nel frattempo diversi particolari di sé ai nuovi compagni d'avventura. Durante una chiacchierata notturna con Veronica Angeloni, l'opinionista ha infatti manifestato una forte tensione per l'assenza di alcuni farmaci che lo aiutano a gestire l'ansia ed a dormire e che non gli sono stati consegnati con il suo ingresso. Superato il primo giorno, Tonon si è messo alla prova nelle giornate successive ed ha iniziato a collaborare con gli altri concorrenti, soprattutto per quanto riguarda la cucina. Per volere della produzione, ha dovuto trascorrere inoltre 24 ore al fianco di Giulia De Lellis: entrambi hanno indossato infatti un'unica tuta, con lo scopo di permettere a Tonon di entrare in sintonia con gli altri membri del reality.

RAFFAELLO TONON VITTIMA DEGLI SCHERZI BONARI DI LUCA ONESTINI

Per Raffaello Tonon il Grande Fratello Vip 2017 ha rappresentato anche un piccolo ostacolo, che tuttavia ha dimostrato di superare con eleganza. In una di queste ultime mattine, l'opinionista si è infatti messo a cucinare il soffritto per il ragù di Carmen Russo durante le prime ore del mattino, riuscendo a sollevare un forte fastidio in Cristiano Malgioglio. Quest'ultimo non si è certo tirato indietro ed ha affrontato il concorrente a viso aperto, accusandolo di volergli rovinare il risveglio con 'odori molesti'. Tonon è riuscito alla fine a strappare anche un sorriso a Malgioglio, che è stato poi tranquillizzato del tutto da Carmen. Per ora, l'opinionista sembra essere riuscito a riscuotere una forte simpatia negli altri concorrenti, grazie alle sue stranezze ed ai suoi modi al di fuori del comune. In particolare Luca Onestini ha manifestato un forte apprezzamento nei suoi confronti, facendolo diventare immediatamente una sorta di mascotte del gruppo. Negli ultimi giorni tuttavia l'ex tronista di Uomini e Donne ha commesso un passo falso a causa di uno scherzo di troppo. Raffaello non ha infatti gradito i continui stop in cucina, sottolineando più di una volta a Luca di non prolungare un gioco che lo aveva già stufato.

LA STRATEGIA DI TONON: STUDIA I RIVALI PER NON INIMICARSI LE PERSONE SBAGLIATE

In passato Raffaello Tonon ha già dimostrato di poter vincere un reality e la sua presenza al Gf Vip 2 potrebbe stravolgere le aspettative di tanti telespettatori, che già prevedono una vittoria finale di Daniele Bossari. L'opinionista tuttavia si trova per ora in una fase di osservazione, come dimostra la sua scelta di non provocare contrasti con nessuno dei concorrenti della Casa, nonostante la sua pazienza sia stata portata al limite della sopportazione. In questo momento, Tonon sta infatti studiando gli altri inquilini in modo da capire chi è meglio tenersi vicino e chi invece allontanare del tutto. Non è riuscito però a colmare la distanza con alcuni concorrenti, come nel caso di Lorenzo Flaherty, ed ha avuto un primo chiarimento con Jeremias Rodriguez. L'opinionista ha infatti rivelato di aver avuto paura a confrontarsi con l'argentino per via di alcuni episodi a cui ha assistito tramite il piccolo schermo.

