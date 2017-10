RIDDICK/ Su Rai 4 il film con Vin Diesel e Karl Urban (oggi, 23 ottobre 2017)

Riddick, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 23 ottibre 2017. Nel cast: Vin Diesel, Karl Urban e Katee Sackhoff, alla regia David Twohy. La trama del film nel dettaglio.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

Riddick, in prima serata su Rai 4

NEL CAST VIN DIESEL E KARL URBAN

Riddick va in onda su Rai 4 oggi, lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola fantascientifica del 2013 che è stata diretta da David Twohy e interpretata da Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Jordi Mollà e Matt Nable. Si tratta del terzo film della saga cinematografica composta da Pitch Black e The Chronicles of Riddick. David Twohy, come è accaduto per i prequel, ha curato anche la sceneggiatura. La trama di Riddick, più che a The Cronichles of Riddick, presenta molte più similitudini con il primo film della serie Pitch Black. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RIDDICK, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

Richard Riddick si risveglia solo e spaesato in un pianeta sconosciuto. L'uomo si accorge di essere ferito in maniera grave ma prima che possa iniziare a medicarsi viene brutalmente attaccato da un branco di animali molto simili a delle iene. Riddick, dopo una lotta furente, riesce a scappare ed a mettersi in salvo. Finalmente riesce a riposarsi ed a curare la sua gamba dolorante. In questo frangente, la narrazione del film compie un flashback in modo tale da permettere allo spettatore di comprendere gli eventi che hanno condotto Riddick sul pianeta sconosciuto. E così si scopre che Riddick, uccidendo il Lord Marshal dei Necromanger ne è diventato il nuovo leader. Tuttavia il furiano non ha alcuna intenzione di ricoprire la carica, tanto da arrivare a stringere un patto con Lord Vaako. Riddick decide, infatti, di cedere il titolo di Lord a quest'ultimo, in cambio di un aiuto a raggiungere Furya, il suo pianeta natale. Come promesso, Vaako predispone il viaggio per condurre Riddick su Furya, servendosi di un suo sottoposto, Krone. Questi però decide di tradire Riddick, conducendolo su un altro pianeta e cercando di ucciderlo. Il furiano riesce a difendersi ma precipita da un dirupo, ferendosi ad una gamba. Terminato il flashback, Riddick si ridesta e continua il suo viaggio esplorativo sul pianeta misterioso. Poco dopo scopre la presenza di una savana e decide di raggiungerla, scortato da un cucciolo di iena. Dopo diverso tempo scopre dell'esistenza di un edificio utilizzato come base da alcuni cacciatori Nel frattempo approdano sul pianeta due navi, cariche di cacciatori e mercenari. Riddick decide di confezionare per loro un messaggio in cui li minaccia di morte se non gli cederanno una delle navi. Riuscirà Riddick ad eliminare tutti i mercenari ed a fuggire dal pianeta ostile?

© Riproduzione Riservata.