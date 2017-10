ROMAN POLANSKI ACCUSATO DI MOLESTIE / Le parole di Mariana Bernard: "Mi ha molestata quando avevo 10 anni"

Roman Polanski è stato accusato di molestie da Mariana Bernard, che ha raccontato la sua brutta avventura con il regista avvenuta quando lei aveva solo 10 anni.

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Dopo le accuse mosse da attrici e donne dello spettacolo contro il produttore Harvey Weinstein, un'altra importante personalità del mondo del cinema è finita nuovamente al centro di uno scandalo che difficilmente resterà privo di conseguenze. Questa volta è il regista Roman Polanski a finire nella bufera, in seguito alle accuse di Mariana Bernard che prima si è espressa su Twitter e successivamente ha rilasciato una toccante intervista al The Sun. Lei stessa ha ammesso di avere trovato il coraggio di parlare a distanza di 42 anni da quanto accaduto, prendendo spunto dalle recenti confessioni delle colleghe in merito allo scandalo Weinstein: "Mi sento davvero in colpa per essere rimasta in silenzio finora, ora che ho visto tutte queste donne parlare dei loro drammi, ho detto a me stessa che non sarei riuscita ad andare avanti senza parlare di ciò che ho dovuto passare".

Roman Polanski accusato ancora di molestie

Non è la prima volta che il Premio Oscar Roman Polanski è stato accusato di molestie: qualche giorno fa era stata l'attrice tedesca Renate Langer a parlare di violenze mentre nel corso dell'estate era stata un'altra donna ad annunciare di essere stata violentata all'età di 16 anni (altri i casi in precedenza, balzati alle cronache nel 2010 e nel 1977). A loro va ad aggiungersi ora anche Mariana Bernard, secondo la quale Polanski aveva tentato di molestarla quando lei aveva soltanto 10 anni: "All'inizio, io sapevo solamente che dovevo andare in spiaggia con mia madre. Stavamo lì per i fatti nostri e poi è comparso lui. Lei mi ha spiegato che quell'uomo doveva farmi delle foto con una pelliccia addosso. Credevo sarei finita su una rivista, o qualcosa del genere". La Langer ha quindi proseguito, raccontando i particolari di questa triste vicenda: "All'inizio mi stava fotografando con il costume addosso, poi mi sono messa la pelliccia e mi ha detto di togliermi il reggiseno, e l'ho fatto senza problemi visto che a 10 anni spesso non lo indossavo neanche al mare. Ma poi voleva farmi togliere gli slip, e lì ho iniziato a sentirmi a disagio (...) Ed è lì che ha iniziato a molestarmi".

