ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE/ Uomini e donne, la coppia ospite: novità sul loro futuro insieme?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione tornano in studio a Uomini e donne per raccontare i loro primi mesi d'amore e parlare dei progetti per il futuro. Cosa racconteranno?

23 ottobre 2017 Hedda Hopper

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Il trono classico torna in onda aprendo la settimana in compagnia di Uomini e donne. Anche oggi i 4 tronisti non saranno soli visto che ospiti in studio saranno due volti del programma: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia tornerà nel luogo che li ha visti innamorarsi nei mesi scorsi e che li ha visti uscire trionfanti e felici già lo scorso maggio. La bella tronista napoletano ha scelto Pietro per la vita tanto che i due si sono subito trovati bene pensando subito ad una convivenza per non lasciarsi più. La coppia, come spesso succede, si è lasciata seguire dalle telecamere in vacanza in Puglia e, dopo aver chiuso con Uomini e donne, ha passato l'estate tra eventi, vacanze e selfie da pubblicare sui social per la gioia dei fan che hanno potuto vedere i due felici e sempre insieme. Nelle scorse settimane la coppia, però, ha rischiato di separarsi, perché?

DAL GRANDE FRATELLO AI PROGETTI FUTURI

Secondo gli ultimi rumors, sembra proprio che Rosa Perrotta era tra i papabili gieffini della nuova edizione vip attualmente in onda il lunedì sera, ma alla fine la napoletana non è stata scelta, o almeno così si rumoreggia. Al suo posto alla fine è entrato Luca Onestini e tanto basta visto che Rosa, non molto preoccupata, ha continuato a vivere la sua vita tranquillamente proprio insieme al suo Pietro. Oggi i due saranno in studio per raccontare della loro convivenza ma anche dei loro progetti per il futuro. Spesso per i due si è parlato di nozze e di un bambino ma attualmente rimangono solo progetti che tutte le coppie fanno, ci sarà presto qualcosa di tanginbile? Intanto oggi pomeriggio li vedremo in studio per raccontare le loro sensazioni, per il resto ci sarà ancora tempo.

