Roberta Floris/ Chi è la moglie di Lorenzo Flaherty? Bollenti spiriti in cantina...(Grande Fratello Vip 2017)

Roberta Floris, ecco chi è la moglie di Lorenzo Flaherty che lo sostiene fin dall'inizio della Casa del Grande Fratello Vip; dopo un incontro riavvicinato, il nuovo distacco.

23 ottobre 2017 Valentina Gambino

Roberta Floris, la moglie di Lorenzo Flaherty

Lorenzo Flaherty è uno dei concorrenti più fortunati di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017. Ed infatti, l'attore dagli occhi di ghiaccio è uscito dal gioco scontrandosi con Aida Yespica ma poi, grazie al ripescaggio è rientrato. Per lui, prima di essere eliminato - solo momentaneamente - l'incontro bollente con la moglie. Baci passionali in diretta televisiva che hanno fatto impallidire chiunque. Alfonso Signorini infatti, quando l'attore ha baciato la moglie Roberta Floris, ha ironizzato sul bacio che aveva visto in precedenza tra lui e Cristiano Malgioglio ed infatti, non era proprio la stessa cosa. I bollenti spiriti di entrambi però, dovranno essere placati ancora per qualche tempo ed infatti, dopo la delusione per l'uscita, la gioia di rientrare in gioco. Intervistato da Ilary Blasi però, Lorenzo non aveva mostrato delusione ed anzi, anche lui aveva fatto riferimento a questo dettaglio di cui si erano accorti proprio tutti. Incontrare Roberta dopo qualche tempo di astinenza, aveva risvegliato in lui tante emozioni differenti. Lorenzo e Roberta però, dovranno avere ancora pazienza per qualche tempo.

Roberta Floris, chi è la moglie di Lorenzo Flaherty?

Ma chi è Roberta Floris? La moglie di Lorenzo Flaherty, si era già palesata con un aereo sopra il cielo romano, indirizzato al marito. “Ajo Lorenzo ti amo, forever your wife”, aveva fatto scrivere la donna. E il messaggio è stato recapitato dall'aereo che non ha lasciato indifferente Lorenzo che, abbracciando tutti gli amici in gioco, si era anche commosso. Roberta e Lorenzo sono sposati già da qualche anno e nel 2015 è venuto al mondo anche il suo secondo figlio, il piccolo Emilio. Flaherty ha già alle spalle un precedente matrimonio con Alessandra che gli aveva dato il suo primo figlio Andrea, nato nel 1994. Per l'attore questa è la seconda volta con un reality/talent ed infatti nel 2013, ha partecipato a Ballando con le Stelle, in onda su Rai1 con Milly Carlucci. Anche in quella occasione, Roberta Floris ha fatto il tifo per il marito costantemente in prima fila. L'attore è davvero innamoratissimo di Roberta e prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva dichiarato: “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta”.

