SERGIO COLABONA / Lascia il Grande Fratello Vip 2: il regista si occuperà di Stasera Casa Mika

Sergio Colabona lascia per almeno due settimane la guida in regia del Grande Fratello Vip per passare a Rai 2. Incombono infatti le registrazioni di Stasera Casa Mika.

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Grande Fratello Vip 2017

Il Grande Fratello Vip 2 perderà per almeno due settimane la guida del regista Sergio Colabona, che dovrà occuparsi di un altro programma presto in onda su Rai 2. Lo stesso Colabona infatti sarà impegnato nelle registrazioni di Stasera Casa Mika che, salvo sorprese dovrebbero concludersi a inizio novembre (il programma invece esordirà martedì 31 ottobre e proseguirà per ulteriori tre settimane). La decisione di abbanonare per qualche tempo il Grande Fratello Vip 2 era già prevista anche se arriva in un momento particolarmente difficile nel percorso del reality show di Canale 5 che è stato prolungato di due settimane, rispetto al calendario previsto inizialmente. In assenza di Sergio Colabona, il GFVip verrà diretto dagli aiuti del regista, che già lo hanno accompagnato fino a questo momento. Lo stesso era accaduto qualche mese fa anche alla Rai, quando Biondani aveva dovuto cedere il ruolo di guida di 1, 2, 3 Fiorella al suo aiuto per potersi dedicare completamente alle prove di Che tempo che fa.

Sergio Colabona ritorna dopo Stasera Casa Mika?

L'assenza di Sergio Colabona dal Grande Fratello Vip 2 dovrebbe durare circa due settimane, anche se al momento il suo ritorno non è confermato. Nel caso in cui il nuovo team dovesse trovare il giusto equilibrio, si potrebbe persino decidere di proseguire fino all'epilogo previsto per il 4 dicembre senza la guida del famoso regista. Sergio Colabona collabora da anni con il talent show di Canale 5 anche se non sempre il suo punto nei confronti del Grande Fratello è stato positivo. Ricordiamo, a tal proposito alcune sue dichiarazioni fatte nel lontano 2009 ad una emittente locale in occasioni delle quali il regista protestava contro il mondo della televisione: "Che la tv ci vuole contaminare, è una metafora per dire attenzione a tutti i messaggi che voi televisivi vi diamo perché non sono quasi mai la realtà. Vi vogliamo far credere che la realtà è quella che raccontiamo attraverso i nostri programmi, ma non è proprio così. Quanto puzza la televisione (...) E per primo sono colpevole io, perché accettiamo tutti quanti di stare dentro un sistema. Non abbiamo il coraggio di opporci e ci fa comodo".

