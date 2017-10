SHAILA GATTA / Weekend a Napoli per la velina mora

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia, ha trascorso il fine settimana a Napoli dalla sua famiglia. Stasera, lunedì 23 ottobre, torna a ballare con Mikaela Neaze Silva.

23 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta

Shaila Gatta, la nuova velina mora di Striscia la notizia, ha trascorso il fine settimana a casa sua, a Napoli. “La felicità di essere a casa #NAPOLI #home #family #time #weekend#inlove”, ha scritto la ballerina su Instagram sui suoi canali social con una foto che la ritrae sorridente. La ex concorrente di Amici è crescita a Secondigliano, nella periferia Nord di Napoli, poco lontano da Scampia: “In quelle zone per un giovane è facile sbandare e finire fuori strada”, ha detto in una recente intervista a Oggi. Ma i suoi genitori hanno fatto molti sacrifici per permetterle di studiare: “In famiglia non c’erano tanti soldi. Mio padre è autista di ambulanze. Mia madre fa la sarta a casa. Io non ho mai avuto un capo firmato, ancora adesso faccio shopping al mercato. Sono stata abituata così”, ha concluso. Shaila è molto legata alla sua famiglia e appena può torna a casa ora che vive a Milano, per gli impegni di Striscia la notizia.

COMPLIMENTI E CRITICHE

Dopo un mese dall’inizio della trentesima edizione di Striscia la Notizia si può dire che le due veline siano state promosse a pieni voti ddi telespettatori, rimasti colpiti dalla bravura delle due ragazze durante gli stacchetti: “Per la prima volta vedo veline ballerine, non paperine. Bellissime e bravissime!” e “Abbiamo dovuto aspettare 30 anni per vedere due veline ballerine!”, sono alcuni dei commenti apparsi sui social nelle ultime settimane. Ovviamente non manca qualche critica: “Shaila ho visto i video dove stavi ad Amici... sei una attaccabrighe… e maleducata da matti... Sempre in competizione e in più sei una sparlona… Meno male che in rete non cancellano il tuo carattere…”, ha scritto un utente sulla pagina Facebook della velina.

© Riproduzione Riservata.