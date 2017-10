SOTTO COPERTURA 2, LA CATTURA DI ZAGARIA/ Anticipazioni terza puntata 30 ottobre 2017: Agata in pericolo

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria: anticipazioni terza puntata 30 ottobre 2017. Per la squadra di Romano un momento non facile, come pure per Agata

23 ottobre 2017 Bruno Zampetti

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria

SOTTO COPERTURA 2, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

La prossima puntata di Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria, in onda lunedì 30 ottobre su Rai 1, promette di essere piena di colpi di scena. Abbiamo visto infatti che Romano e i suoi uomini sono pronti a un blitz per catturare Zagaria, togliendo l’elettricità al bunker sotto casa di Ventriglia. Le anticipazioni dicono però che una talpa farà sapere tutto al boss, che avrà quindi modo di sfuggire alla cattura. Non ci vorrà quindi molto a capire che per il commissario sarà importante capire come mai l’operazione non è andata a buon fine. Purtroppo, però, le indagini sul suo conto non sono finite e Romano vivrà dei momenti davvero difficili. Ancora di più Carlo, determinato a riscattarsi agli occhi di Chiara. Per questa ragione non esiterà a infiltrarsi in un giro di combattimenti clandestini per cercare di avvicinarsi a Turco. Catturare l’uomo che ha ucciso Arturo sarebbe davvero importante per la squadra.

Tuttavia il criminale sta meditando di mandare un chiaro messaggio a Zagaria e sembra aver capito che un modo per farlo è colpendo Agata. La quale, da parte sua, ha appena scoperto di essere figlia del boss, che ha dei progetti molto importanti su di lei. Dovrà quindi decidere cosa fare e ovviamente in tutto questo sarà coinvolto anche Nicola. Dunque la prossima settimana ci aspetta una puntata della fiction di Rai 1 davvero da non perdere. Sarà anche la penultima e quindi il finale sarà sempre più vicino.

