STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna il tg satirico. A Milano uno spacciatore arrestato grazie a Striscia

Striscia la notizia torna oggi, lunedì 23 ottobre, in onda su Canale 5 dopo la pausa domenicale. A Milano uno spacciatore è stato arrestato grazie al tg satirico.

23 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 23 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Dopo la nona partita del campionato di Serie A Ezio Greggio potrà festeggiare la vittoria della Juventus sull’Udine, mentre Iacchetti ha incassato il pareggio della sua Inter contro il Napoli. Immancabile come ogni lunedì la rubrica di Cristiano Militello “Striscia lo striscione”. Sul bancone di Striscia torneranno anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, accompagnate per lo stacchetto finale dal Gabbibo. I fan del Grande Fratello Vip temono che anche oggi il tg satirico finirà oltre le 21.30, ritardando la diretta con la casa del reality show.

SPACCIATORE IN MANETTE GRAZIE A STRISCIA

Nelle ultime ore a Milano è stato arrestato il pusher che aveva offerto 10 grammi di cocaina per mille euro alla troupe di Striscia la notizia, che aveva realizzato un servizio sullo spaccio nei luoghi della movida milanese. Lo spacciatore, un cittadino del Mali di 35 anni, è stato arrestato in flagranza mentre, con un complice, un gambiano di 37 anni, nascondeva 14 palline di cocaina tra la serranda e la vetrina di un negozio in via Rosales, in zona corso Como. Dopo l'arresto, all'uomo è stata notificata anche un'ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa a un'indagine dei carabinieri della stazione Monforte di Milano, che aveva preso il via proprio dall'inchiesta di Striscia. Nel 2016 era già finito in manette un altro spacciatore, che, a viso scoperto, aveva raccontato come vendeva cocaina, hashish e marijuana, spiegando addirittura le tariffe dei vari tipi di sostanza. Tra le immagini del servizio acquisite dagli investigatori anche quelle dello spacciatore che aveva offerto droga alla troupe televisiva, lasciando loro anche il numero di telefono.

© Riproduzione Riservata.