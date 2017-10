Sabrina Ghio/ Uomini e Donne: la dedica di Nicolò Fabbri e il messaggio di Nicolò Raniolo (Trono Classico)

Sabrina Ghio continua adividersi tra i suoi corteggiatori: mentre Nicolò Fabbi le lancia dediche social, Nicolò Raniolo lancia un messaggio forte e chiaro alla tronista di Uomini e Donne.

23 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Sabrina Ghio

Il trono di Sabrina Ghio è ormai entrato nel vivo. La tronista di Uomini e Donne continua a regalare emozioni al pubblico del programma di Maria De Filippi che si augura che Sabrina possa davvero trovare l’amore. Alla corte dell’ex ballerina di Amici ci sono ancora molti corteggiatori ma le attenzioni di Sabrina si sono posate soprattutto su Nicolò Raniolo e Nicolò Fabbri. Entrambi più piccoli di lei, sono riusciti a conquistare Sabrina al punto da uscire sempre in esterna. Molto diversi l’uno dall’altro, tuttavia, stanno corteggiando la tronista in modo diverso. Sabrina da parte sua, continua a non avere molta fiducia in Nicolò Fabbri. Il 23enne, infatti, oltre ad uscire con gli amici e a divertirsi in discoteca, è stato oggetto della prima segnalazione. Nicolò, infatti, sarebbe beccato in un locale con una ragazza in atteggiamenti più che amichevoli. Una segnalazione che ha lasciato il segno in Sabrina che non nasconde le sue paure. Per cercare di riconquistare la fiducia del tronista così, Fabbri ha lasciato sui social una dolce dedica per la Ghio. Su Instagram, Nicolò Fabbri ha pubblicato una foto, palesemente riferita a Sabrina, scrivendo “felice”. Il gesto piacerà a Sabrina?

IL MESSAGGIO DI RANIOLO ALLA TRONISTA

Se Nicolò Fabbri continua a godersi le serate in giro con gli amici, non rinunciare a frequentare locali e discoteche, Nicolò Raniolo ha assunto un atteggiamento differente. L’ex tentatore di Temptation Island, deciso a conquistare il cuore di Sabrina, ha deciso di rinunciare alle sue serate di svago dedicandosi al lavoro. “L’Italia va al contrario. Io ho 25 anni e il Sabato sera uno dovrebbe andare a divertirsi… e invece io vado a lavorare”, ha fatto sapere sui social Raniolo. Le parole di Nicolò sono un chiaro messaggio per Sabrina che, nel corso dell’ultima puntata del trono classico, ha giustificato le serate in discoteca di Fabbri che si è fatto perdonare con una dedica social. Nicolò Raniolo, dunque, non ha alcuna voglia di giocare e, soprattutto, di aspettare. Le sue intenzioni con Sabrina sono serie: la Ghio deciderà di fidarsi totalmente di Raniolo?

© Riproduzione Riservata.