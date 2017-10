Serena Grandi ed Edoardo Ercole VS Corinne Clery/ Stasera nuovo catfight? (Grande Fratello Vip 2017)

Edoardo Ercole, Serena Grandi e Corinne Clery: stasera il nuovo scontro televisivo al Grande Fratello Vip 2017, tutte le dichiarazioni al "veleno" dei tre diretti interessati.

23 ottobre 2017 Valentina Gambino

Serena Grandi VS Corinne Clery, Grande Fratello Vip 2017

Stasera il Grande Fratello Vip 2017 ci regalerà un altro scontro tra Serena Grandi e Corinne Clery? Anche il figlio della burrosa attrice, Edoardo Ercole, ha avuto modo di dire la su contro l'attrice francese che, entrando nella Casa ha confessato i suoi timori e le sue preoccupazioni parlando con Cristiano Malgioglio. Serena e Corinne infatti, come ben sapete sono "legate" dallo stesso uomo, Beppe Ercole. L'antiquario è stato il marito della Grandi per circa sei anni e durante questi, hanno avuto anche un figlio. Dopo due anni dalla separazione, Ercole si è messo con la Clery che poi è diventata sua moglie fino alla morte. "Lei è l'unica persona al mondo con cui ho avuto problemi! Serena ha parlato male di suo marito per anni! Diceva che Giuseppe non pagava gli alimenti per suo figlio, ma non è vero", ha confessato la francese confidandosi con il paroliere siciliano. Di seguito, la Clery ha confessato che inizialmente Serena era dalla sua parte, ma poi: "Giuseppe ha voluto a tutti i costi sposarmi! Lei nel frattempo ha rotto con il suo ragazzo e da lì le cose sono precipitate. Lei ha iniziato a parlare male in TV di Giuseppe".

Grande Fratello Vip 2017, scontro TV tra le due attrici?

Ed intanto, dopo la frecciatina della scorsa puntata del GF Vip, Serena Grandi ha detto nuovamente la sua intervistata per il Fatto Quotidiano: "Non capisco perché ce l’abbia così tanto con me. Ha sempre copiato tutto di me, ha proprio la ‘serenite’ addosso. Addirittura negli ultimi anni si è fatta fare il seno identico al mio. Se non ci fossi io, lei cosa farebbe? [...] Diceva che il cast non era alla sua altezza? Sa, non poteva pretende di ritrovare Sean Connery con il quale ha lavorato quarant’anni fa [...] la signora ha fatto ferro e fuoco pur di entrare nella Casa del GF, offrendosi forse per due lire o addirittura gratis. Sono cavoli suoi, si accorgerà cosa significa fare quella esperienza. E non vorrei sbagliarmi, ma faccio una previsione: lei durerà come un gatto in autostrada. I giovani lì dentro sono davvero forti". Anche il figlio di Serena, Edoardo Ercole, ha sparato a zero contro Corinne Clery. “Attacca sempre mia madre e me, da quando ero piccolo mi ha offeso per il mio peso e la mia sessualità”, ha confessato il ragazzo intervistato da Barbara d’Urso durante una puntata di Pomeriggio 5. Stasera ci sarà un nuovo scontro faccia a faccia? Gli amanti del trash non vedono l’ora!

