Sotto Copertura, La cattura di Zagaria/ Anticipazioni seconda puntata: la strategia del boss (23 ottobre)

Sotto copertura, La cattura di Zagaria: trama e anticipazioni seconda puntata del 23 ottobre: prosegue la vincente strategia del boss ai danni dell'agente Romano, le info streaming

23 ottobre 2017 Valentina Gambino

Stasera torna in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, il secondo appuntamento con la fiction TV dal titolo "Sotto copertura - La cattura di Zagaria". Cosa racconterà la nuova puntata con protagonista Alessandro Preziosi? Scopriamo le trame e le anticipazioni di ciò che vedremo a breve. Dalle 21.20 circa, i telespettatori visioneranno le nuove dinamiche della fiction che, fin dalle prime battute ha già conquistato il pubblico. La serie si è dovuta scontrare con la sesta puntata del Grande Fratello Vip, in diretta su Canale 5. Per quanto riguarda gli ascolti TV, quello della scorsa puntata è stato un vero faccia a faccia. Il GF Vip infatti ha vinto in share mentre Sotto copertura ha avuto la meglio in valori assoluti. 4.907.000 spettatori (20,22% di share) per Sotto copertura 2-La cattura di Zagaria, contro 4.531.000 (23,83%) per Grande Fratello Vip 2. Cosa accadrà stasera? Per approfondire questo interessante dettaglio dei dati auditel, bisognerà attendere domani mattina quando, dalle 10.30 in poi, verranno diramati gli ascolti ufficiali della serata. Nel frattempo a seguire, la trama del nuovo episodio.

Sotto Copertura, la nuova puntata: trama e anticipazioni

Nella puntata di Sotto Copertura che vedremo in onda oggi, lunedì 23 ottobre, dalle 21.20 circa, ci sarà spazio per la camorra gestita da Michele Zagaria. Il boss interpretato dal bravissimo Alessandro Preziosi, dovrà anche fare i conti con il capo della squadra mobile di Napoli, Michele Romano (interpretato dal convincente Claudio Gioè). Il poliziotto e la sua squadra infatti, scopriranno che Daniele Turco è il vero assassino di Arturo e quindi, prontamente partono anche le indagini su di lui, contemporaneamente a quelle di Zagaria. Michele nel frattempo, scoprirà anche la relazione tra Nicola e Agata ed infatti la giovane, pian piano verrà anche a conoscenza della impressionante verità sullo zio. Le indagini della PM De Simone sulla connivenza tra Romano e la camorra fanno avanti trovando anche evidenti dimostrazioni e riscontri. Ma i sospetti e le supposizioni contro Romano purtroppo metteranno a rischio le indagini su Zagaria, destrutturando la sua squadra proprio dall’interno e nel profondo. La strategia del boss – attualmente – sembra quindi essere vincente.

Il giudizio di Aldo Grasso e le info streaming

La ventennale latitanza di Zagaria, lo renderà introvabile ai più ma perfettamente capace di gestire il suo immenso impero criminale. La miniserie in quattro puntate è scritta da Salvatore Basile, Francesco Arlanch, Luisa Cotta Ramosino, Umberto Gnoli ed è diretta da Giulio Manfredonia. Il riscontro positivo della fiction è stato globale anche se, il critico Aldo Grasso, proprio in riferimento ad Alessandro Preziosi ha scritto sul Corriere: “Alessandro Preziosi ha spesso la stessa espressione, sia quando interpreta il Male (il boss Iovine che con i suoi uomini e le sue società era riuscito a diventare il re degli appalti, con risvolti a Parma e Milano), sia quando interpreta il Bene (Don Diana in «Per amore del mio popolo»)”. Chissà se gli estimatori dell’attore campano, saranno d’accordo oppure no con il giudizio del famoso critico televisivo. Nel frattempo, la seconda puntata di stasera, potrà essere visionata anche in diretta streaming tramite il portale ufficiale di RaiPlay e la sua applicazione da scaricare su tablet, phablet e smartphone di ultima generazione.

