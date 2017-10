THE DEUCE/ La nuova serie di HBO arriva su Chili Cinema

“The Deuce”, la nuova serie creata da David Simon, già executive producer di “The Wire” e “Treme”, sarà disponibile per i clienti di CHILI tra poche ore

23 ottobre 2017 Redazione

The Deuce arriva su Chili Cinema

“The Deuce”, la nuova serie creata da David Simon, già executive producer di “The Wire” e “Treme”, sarà disponibile per i clienti di CHILI dalla mezzanotte, tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre, in modalità EST (electronic sell through), in versione originale sottotitolata.

Ogni settimana i clienti di CHILI avranno a disposizione un nuovo episodio della serie di HBO. Gli 8 episodi di “The Deuce” potranno essere acquistati singolarmente oppure l’intera stagione; il prezzo dell’intera stagione sarà di 15,99 euro in SD e 18,99 euro in HD, i singoli episodi saranno disponibili al prezzo di 2,49 euro in SD e 2,99 euro in HD.

L’offerta di CHILI CINEMA si arricchisce così ancora di più del grande catalogo di HBO; l’estate scorsa, hot from Usa, l’ultima stagione di “Game of Thrones”. Il vasto catalogo comprende “Vinyl”, “The Night of”, la serie evento “True Detective”, fino ad arrivare a serie cult come “I Soprano”, “The Wire” e serie inedite in Italia come “Treme” e “Eastbound & Down”.

