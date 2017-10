THIS IS US 2/ Jack è morto in un incendio? Anticipazioni 23 ottobre, al via la nuova stagione

This Is Us 2. anticipazioni del 23 ottobre 2017, in prima Tv su Fox Life. I tre fratelli Pearson decidono di cambiare la loro vita a partire dal compleanno. Toby scopre la verità su Jack?

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ANTICIPAZIONI DEL 23 OTTOBRE 2017: LA SERIE

Riconosciuta come miglior serie drammatica e vincitrice di un Golden Globe, This Is Us 2 è pronta a vivere il debutto della sua seconda stagione sul piccolo schermo italiano. Nella seconda serata di oggi, lunedì 23 ottobre 2017, andrà in onda su FoxLife il primo episodio della serie Tv, intitolato "Un consiglio paterno". La trama ruoterà ancora una volta ai protagonisti che abbiamo incontrato nel primo capitolo, seguendo una doppia linea temporale che ci parlerà del loro passato e presente. Da Milo Ventimiglia nei panni di Jack, fino a Sterling K. Brown in quelli di Randall, di carne sul fuoco ne è stata messa davvero tanta. Senza dimenticare il resto del cast regular, composto da Mandy Moore, Chrissy Metz, Susan Kelechi Watson, Justin Hartley e Chris Sullivan. Ritorneremo quindi ad occuparci dei Big Three, i magnifici tre fratelli Pearson e dei drammi della loro vita, fra problemi collegati all'adolescenza che si ripercuotono sulle loro vite attuali e nuove sfide da superare. Il creatore Dan Fogelman ha inoltre promesso durante il Comic Con di San Diego di quest'anno che la seconda stagione dello show chiarirà finalmente qualche dubbio sulla morte di Jack, il patriarca dei Pearson, uno dei fattori rimasti oscuri e che ha attirato gran parte del pubblico internazionale. Saranno diciotto i nuovi episodi che snoccioleranno questo secondo arco narrativo, in cui troveremo anche tre volti noti del piccolo e grande schermo, che faranno il loro ingresso nella serie Tv in qualità di guest star. Sylvester Stallone interpreterà infatti se stesso nel terzo episodio, ma avremo modo anche di scoprire che ruolo avranno l'attrice Debra Jo Rupp e l'attore Dan Lauria. Una delle ultime notizie riportate dall'Ansa ci ha rivelato inoltre l'arrivo di Ron Howard per un ruolo inedito. L'attore e regista americano era apparso inoltre nella prima stagione, ma il cameo è stato sostituito nelle nuove puntate con un apparizione più significativa. Va considerato che il celebre regista, asceso al successo per il suo ruolo in Happy Days, non rivestiva i panni di attore fin dagli anni '70, dato che da quel momento in poi ha preferito concentrare la propria carriera sui prodotti destinati al grande schermo.

ANTICIPAZIONI DEL 23 OTTOBRE 2017, EPISODIO 1 "UN CONSIGLIO PATERNO"

La premiere di This Is Us 2 ripeterà in modo ciclico quanto avvenuto nella trama del primo debutto: i tre fratelli Pearson sono infatti impegnati nell'organizzazione del loro compleanno. In questo caso si tratta del 37esimo, un evento importante che coincide con un passo significativo nella vita dei tre protagonisti. Randall è infatti deciso ad adottare un neonato, ma la moglie Beth riuscirà a fargli cambiare idea riguardo alla sua scelta di rispettare il legame avuto con William. La donna lo convincerà infatti ad adottare un ragazzino più grande. Grandi cambiamenti in arrivo anche nella vita di Kate, che sembra aver capito quale strada vuole percorrere per il proprio futuro e che la porterà ancora una volta a fare i conti con la propria condizione fisica. Katie ha infatti intenzione di percorrere una carriera nel canto ed anche se inizialmente deciderà di abbandonare i provini per via della magrezza delle altre cantanti, deciderà di ritornare sui propri passi. Toby invece sarà impegnato in una conversazione a cuore aperto con Kevin, per via del suo legame con la gemella e della sensazione costante di essere in qualche modo escluso dalla vita della fidanzata. Nel passato, Jack e Rebecca affrontano una nuova crisi per il loro matrimonio quando il primo ammette di aver ormai perso il controllo con la sua dipendenza dall'alcool. In seguito, Rebecca siederà all'interno della propria auto in lacrime, stringendo una borsa piena degli oggetti di Jack, mentre la casa va a fuoco.

© Riproduzione Riservata.