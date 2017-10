The Walking Dead 8 / Al via su Fox la nuova stagione: il faccia a faccia tra Rick e Negan

The Walking Dead 8 prende il via dalla grande guerra annunciata nel finale della settima stagione: Rick e Negan finalmente allo scontro finale, chi perderà la vita?

23 ottobre 2017 Hedda Hopper

L'attesa è finita e dopo nove mesi finalmente la première di The Walking Dead sta per andare in onda. Oggi, 23 ottobre, Fox di Sky ospiterà la messa in onda l'episodio 8x01 della serie dal titolo italiano “Possa la mia misericordia prevalere sulla mia ira“ che coinciderà anche con il numero 100 della serie. Cosa dobbiamo aspettarci allora? Nel finale della settima stagione, Rick aveva deciso di andare all'assalto di Negan dopo tutto quello che il villain ha fatto a lui e ai gruppi che stanno cercando di vivere una vita "normale". I superstiti avevano cercato di racimolare tutte le armi possibili per andare allo scontro finendo per perderle ancora una volta, e adesso? I leader di Hilltop, Alexandria e il Regno si sono nuovamente uniti spingendo i propri popoli ad andare contro Negan per riprendere in mano le loro vite. Rick è tornato finalmente quello di una volta ma la sua sete di vendetta prevarrà su quello che è giusto segnando la fine di tutto?

TUTTI I DETTAGLI SULL'EPISODIO NUMERO 100

Questo è il rischio di questa première di The Walking Dead 8 in cui non saremo ancora nella fase di preparazione della guerra ma saremo travolti da esplosioni, inseguimenti e un'orda di zombie che sono stati indirizzati proprio verso il Santuario. Negan si ritroverà alle porte i suoi nemici, vivi o morti che siano, e pochi uomini per contrastarli. Questa volta il piano di Rick potrebbe andare a buon fine ma, ancora una volta, negli ultimi minuti ci troveremo a tenere il fiato sospeso per un plot twist che di certo non ci aspettavamo. I fan dovranno prepararsi a piangere la morte di una vittima illustre della serie? Cos'altro vedremo in questa première della serie? Le risposte arriveranno solo alle 21.10 con la messa in onda dell'episodio 8x01 e, subito dopo, alle 22.10 già in replica su Fox+1.

