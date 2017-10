UN POSTO AL SOLE / Patrizio perderà Rossella? In dubbio anche la vittoria a Chef Parade (Anticipazioni)

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 ottobre: Niko non si fida delle dichiarazioni di Anita Falco e indaga su di lei. Patrizio rischia di essere scoperto da Rossella.

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Patrizio ha commesso diversi errori nelle ultime puntate di Un posto al sole e questo suo comportamento potrebbe costargli molto caro sotto ogni punto di vista. Pur di raggiungere la finale a Chef Parade, il figlio di Ornella ha compromesso la sua relazione con Rossella, tradendola nel peggiore dei modi con Asia. Ma come abbiamo visto lo scorso venerdì, quest'ultima non sembra affatto disposta a mollare la presa, tanto da muovere nuove pressioni con il suo ritrovato amico. E, se pensiamo che anche Raffaele conosce la verità, le sorti di Patrizio sembrano essere appese ad un filo: quanto ci metterà Rossella ad interpretare correttamente lo strano comportamento del fidanzato? Ma questo potrebbe essere soltanto uno dei problemi da affrontare per l'aspirante chef: dopo avere rinunciato alla proposta di Arianna per il Vulcano, Patrizio riporrà tutte le sue speranze nella finale del talent show culinario. Ma cosa accadrà se, dopo avere abbandonato la scuola, perderà anche quest'ultima opportunità?

I dubbi di Niko Poggi

Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 dopo l'interruzione del weekend e riporterà in scena una delle trame più avvincenti del momento: il processo contro Luca Grimaldi. Niko ha accettato questa nuova sfida che dovrà permettere allo studio Navarra di farsi conoscere meglio in tutta Napoli. Ma continuerà a fare i conti con il suo senso di colpa e con il timore di avere commesso un grave errore difedendo un cliente che ha fatto del male all'amico Vittorio. L'entrata in scena di Anita ha aumentato i suoi dubbi: la ragazza sta davvero dicendo la verità? O la sua testimonianza è inattendibile? Capire la veridicità delle sue parole sarà l'obiettivo del figlio di Giulia che, dopo essersi rivolto allo stesso Luca Grimaldi, si muoverà oggi proprio in questa direzione: trovare delle prove riguardanti le buone intenzioni della ragazza dai rossi capelli. Ma la notizia dell'entrata in scena di una persona informata sui fatti finirà presto anche alle orecchie di Vittorio, sconvolto all'idea che il suo rivale Luca possa presto tornare in libertà.

Un posto al sole: Anita è sincera?

Niko indaga ancora nella puntata di Un posto al sole di questa sera, si tornerà a parlare anche dell'imminente inaugurazione del Vulcano. Nonostante le difficoltà iniziali, Arianna ha raggiunto il suo scopo e ha delineato i due cuochi che potranno aiutarla in questa nuova avventura: non il giovane Patrizio, le cui aspirazioni sono ben diverse (e che molto presto potrebbe restare scottato dai suoi stessi errori), ma Raffaele e Teresa che si sono detti disponibili a cominciare questa nuova sfida. Eppure le speranze iniziali si trasformeranno nel primo scontro tra i neo-collaboratori: Arianna avrà, infatti, delle idee abbastanza moderne sul menu da scegliere per il nuovo progetto Vulcano mentre Raffaele e Teresa preferiranno seguire la via delle tradizioni, in linea anche con le proprie conoscenze. Chi riuscirà ad averea meglio?

