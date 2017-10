UNA 44 MAGNUM PER L'ISPETTORE CALLAGHAN/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 23 ottobre 2017)

Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, il film in onda su Iris oggi, lunedì 23 ottobre 2017. Nel cast: Clint Eastwood e Hal Holbrook, alla regia Ted Post. La trama del film nel dettaglio.

23 ottobre 2017 Cinzia Costa

Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan

CLINT EASTWOOD NEL CAST

Il film Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan va in onda su Iris oggi, lunedì 23 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 1973 diretta da Ted Post (Impiccalo più in alto, L'altra faccia del pianeta delle scimmie, Vittorie perdute) e interpretata da Clint Eastwood (Gli spietati, Gran Torino, Il texano dagli occhi di ghiaccio), Hal Holbrook (Into the wild - Nelle terre selvagge, Tutti gli uomini del Presidente, Come l'acqua per gli elefanti) e David Soul (Le notti di Salem, le serie tv Starsky & Hutch e Crimini misteriosi). Il film è il sequel di Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, ed è il secondo capitolo della saga dedicata all'ispettore impersonato da Eastwood. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

UNA 44 MAGNUM PER L'ISPETTORE CALLAGHAN, LA TRAMA DEL FILM

Harry Callaghan (Clint Eastwood) è un ispettore di polizia dai metodi molto spicci e poco incline al rispetto dei regolamenti. Nel suo distretto arrivano quattro nuove reclute, che vengono impiegate come agenti motociclisti. Questi sono in realtà dei tiratori scelti che vogliono giustiziare i criminali al di fuori della legge. I quattro cominciano quindi la loro attività contro il sistema legale, che troppo spesso permette ai criminali peggiori di uscire di prigione dopo una pena irrisoria. Callaghan si trova idealmente d'accordo con loro, ma non può permettere ai motociclisti di uccidere impunemente. Durante uno scontro a fuoco uno dei poliziotti giustizieri perde la vita, e i tre rimasti offrono a Callaghan di prendere il suo posto. Questi rifiuta categoricamente e i vigilanti rispondono con dei pacchi bomba, che vengono recapitati a casa dell'ispettore e del suo collega Early Smith (Felton Perry). Callaghan riesce a disinnescare l'ordigno prima che esploda, ma l'ispettore Smith non è così abile perde la vita. Callaghan è ancora più convinto di aver fatto la scelta giusta ed è deciso a non lasciare nulla di intentato pur di scoprire dietro quali elementi del suo distretto si nascondano i giustizieri. L'ispetto chiama così il collega Neil Briggs (Hal Holbrook) per portare la bomba al distretto e farla analizzare per scoprire qualche traccia. Durante il viaggio verso il commissariato però Briggs rivela di essere lui stesso uno dei poliziotti giustizieri, e riesce a disarmare Callaghan e renderlo inoffensivo. Ora l'ispettore si trova nelle mani dei suoi peggiori nemici, ma Callaghan non rimane mai privo di risorse ed è pronto a contrattaccare.

