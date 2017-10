UNA VITA / Brutta delusione per Mauro: Humilidad gli ha mentito? (Anticipazioni 23 ottobre)

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una vita

Mauro, protagonista maschile della telenovela Una Vita, ha rinunciato all'amore pur di soddisfare le richieste di Humilidad. L'ha sposata pensando che le rimanesse poco tempo da vivere, eppure passano i giorni e le sue condizioni di salute non sembreranno affatto peggiorare. Al contrario: l'ispettore San Emeterio scoprirà un dettaglio che lo manderà su tutte le furie sulla moglie, colpevole di avergli nascosto un particolare molto importante: lei e l'ispettore Ignacio sono amici di lunga data! Sarà proprio quest'ultimo a confessare al collega i rapporti che lo legano a Humilidad e alla sua famiglia, facendo andare Mauro su tutte le furie. Avrà quindi con la moglie un terribile scontro durante il quale la accuserà di avergli mentito e si sentirà distrutto all'idea di avere perso Teresa proprio per causa sua. Nel poliziotto il senso di nostalgia verso la maestra si farà sempre più chiaro, tanto da convincerlo a prendere in considerazione la possibilità di fare marcia indietro.

Una Vita: Huertas rifiuta la richiesta di Felipe

Il rapporto tra Felipe e Huertas continuerà ad essere protagonista anche della puntata di Una Vita di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa, l'avvocato discuterà con la domestica dei Palacios riguardo le accuse da lei mosse contro l'azienda di tabacchi (che lo stesso Felipe è stato chiamato a difendere). La richiesta del marito di Celia sarà chiara: Huertas dovrà ritirare le accuse e chiudere quel delicato capitolo senza conseguenze. Ma, per l'ennesima volta, la donna resterà ferma nella sua convinzione, scontrandosi duramente con colui che appare sempre più il suo acerrimo nemico. Non vorrà sapere di fare marcia indietro, al punto da spingere Felipe ad una chiara minaccia: se lei non farà marcia indietro, lui la accuserà si sabotaggio. Sarà questo il punto di svolta? Huertas alla fine accetterà? La sensazione che questo odio potrebbe presto trasformarsi in amore si fa ogni giorno più evidente.

