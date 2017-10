Uomini e Donne/ Anticipazioni: Angela vs Ester, Paolo Crivellin tra due fuochi! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni: nelle prossime puntate del trono classico ci sarà il confronto fra Angela ed Ester, entrambe alla corte di Paolo Crivellin

23 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

I tronsti di Uomini e Donne

Paolo Crivellin aprirà le nuove puntate dedicate al trono classico di Uomini e Donne con una serie di esterne che mostreranno i suoi ultimi incontri alle prese con le sue corteggiatrici. Il primo rvm, in particolare, sarà quello dedicato all'appuntamento fra il tronista e l'affascinante Angela, che dopo aver fatto la sua scelta rinunciando a Mattia Marciano, ha tutte le intenzioni di spiegare al suo tronista i motivi che hanno influenzato questa decisione. Naturalmente, non mancheranno Le frecciatine alla rivale Ester, che in studio, dopo aver seguito con molta attenzione il filmato, non potrà fare a meno di dire la sua su quelle esterne che, ai suoi occhi, appaiono un po’ tutte uguali. Nelle sue parole, anche un’accusa alla corteggiatrice, che dal suo punto di vista sarebbe colpevole di ammiccare in maniera eccessiva alle telecamere. Angela replicherà alle sue parole?

LUCA VS SOLEIL: I FAN DEI SORGESTINI SI DIVIDONO

Non si accenna ad arrestarsi la querelle che nelle ultime settimane continua a coinvolgere Sileil Sorge, ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, e Luca Onestini, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2017. Proprio ieri, infatti, la Sorge ha scelto di replicare nuovamente alle parole dei suoi detrattori, facendo recapitare una lettera a Barbara D’Urso e spiegando che, in realtà, avrebbe preferito confrontarsi con Luca, cosa che purtroppo le è stata impedita. Queste parole hanno scatenato le reazioni delle tante fan, che sui social hanno preso le sue difese rinnegando quella storia che, solo qualche mese fa, faceva sognare: “Cara Soleil, mi piacerebbe capire cosa tu abbia trovato in Luca, una ragazza bella, simpatica e raffinata come te. Per carità, bravissimo, gentile, educato, nessuno lo nega. ma con un'ironia stucchevole”, “Far passare luca per vittima adesso no. Prima nessuno lo considerava, ora che Soleil lo ha messo in luce, prendendosi lei gli insulti, di colpo è un santo” “Senza Soleil non lo considera nessuno, come a ued. Prima di tutta questa storia lo inquadravano solo alle nomination”

