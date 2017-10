Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma Galgani e Riccardo: è vero amore? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani ha trovato l'amore? Presto in onda la sua esterna con Riccardo e il bacio a stampo del cavaliere.

23 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nuove avventure in arrivo per Gemma Galgani, che da protagonista assoluta del trono over, nei prossimi episodi di Uomini e Donne mostrerà al suo pubblico gli rvm delle esterne girate nel corso dei suoi incontro con Riccardo. Nei filmati, infatti, sarà possibile vedere la nuova coppia nel corso di un romantico appuntamento su una terrazza, dove Gemma Galgani proverà a dichiararsi rivelando al cavaliere tutta l’attrazione che prova nei suoi confronti. Riccardo, da parte sua, confermerà di voler proseguire questa conoscenza, terminando l’incontro con un bacio a stampo, che darà una nuova speranza alla dama. Di questa esterna si continuerà a parlare in studio, dove una Tina più irriverente del solito, farà in modo di prendere in giro la dama torinese con una nuova mummia. Questa volta, però, Gemma potrà contare sul supporto di Riccardo, che racconterà al pubblico di averla soprannominata “Lady Sorriso”. Tina Cipollari darà vita a dei nuovi sfottò?

ANNA E ANGELO, AMORE A GONFIE VELE?

Anna Tedesco è riuscita a lasciarsi alle spalle il doloroso passato e ad aprire il suo cuore ad Angelo, l’affascinante cavaliere che quest’anno ha fatto il suo ingresso nel parterre del trono over per conoscerla e conquistarla. Nei nuovi appuntamenti, la dama confermerà la sintonia attualmente in atto con il suo pretendente, che continua a stupirla nonostante qualche piccolo screzio dovuto soprattutto alla polemica delle ultime puntate, quando il cavaliere ha accettato di conoscere le nuove dame giunte per lui nel parterre. Consapevole di non aver agito nel migliore dei modi, Angelo si scuserà, ma la dama, che ha già avuto la possibilità di chiarire con lui in privato, rivelerà al pubblico di Uomini e Donne di aver ricevuto dal lui anche una sorpresa. Tutto chiarito? Sembrerebbe di no, dal momento che Angelo, pur confermando il suo profondo interesse nei confronti di Anna, ha intenzione di non rinunciare a conoscere nuove pretendenti.

