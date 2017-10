Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 23 ottobre:

Uomini e Donne torna in studio per la nuova registrazione del trono over 23 ottobre tra i nuovi incontri di Gemma e la verità su Gaetano e Federica, cosa vedremo?

23 ottobre 2017 Hedda Hopper

Uomini e Donne, trono over

Uomini e donne e il trono over sono pronti a riaccendere le luci dei fari per mettere insieme una nuova maxi puntata che vedremo in onda a metà del mese prossimo, novembre. La registrazione del trono over si terrà oggi pomeriggio negli studi romani e, come sempre, non mancherà la diretta Facebook che permetterà ad alcuni "comuni mortali" di cercare una persona o magari offrire un lavoro o chiedere un lavoro. Su di loro ci sono sempre pochi dettagli almeno fino alla diretta. Tutto diverso per dame e cavalieri del programma che oggi torneranno per titare le somme di quello che è successo nei giorni scorsi. In particolare, la puntata si aprirà ancora con Gemma Galgani.

LE LITI TRA TINA, GEMMA E SOSSIO ARUTA

La dama torinese era stizzita per via della voglia di Riccardo, con il quale si sta conoscendo, di uscire con altre donne almeno fino a che in studio non entra un dottore cinquantenne colpito dalla signorilità di Gemma e pronto a conoscerla. I due hanno ballato insieme anche se per l'invito a cena la dama ha dovuto declinare l'invito visto che era già impegnato con Riccardo, ma cosa sarà successo in questa settimana? I due si saranno visti lo stesso? Altra storia per Sossio Aruta e Manila. I due erano partiti in quarta all'inizio dell'edizione ma la settimana scorsa si era chiuso tutto proprio durante le ultime registrazioni. Proprio lunedì scorso, Sossio Aruta e Manila erano tornati in studio per un chiarimento dopo quello che era successo in studio e le polemiche li hanno travolti. Come sempre è Tina Cipollari a sottolineare il fatto che il calciatore non sia mai venuto in trasmissione con lo scopo di cercare una donna o l'amore visto che, ha ripetuto, lui è sicuramente impegnato fuori. Manila ha avuto modo di sciogliersi in lacrime ma anche di ricomporsi e chiedere scusa a Maria, oggi per lei le cose andranno meglio della scorsa settimana?

© Riproduzione Riservata.