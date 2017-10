Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Rosa e Pietro ospiti, Mattia in difficoltà (23 ottobre)

23 ottobre 2017 Anna Montesano

La settimana di Uomini e Donne, come di consueto, si apre con una nuova puntata del Trono Classico. Si inizia con i due tronisti Mattia Marciano e Paolo Crivellin e nello specifico con l'esterna di quest'ultimo con Angela. Aperitivo a bordo piscina per i due, mentre la corteggiatrice svela le motivazioni che l'hanno portata a dichiararsi per lui. In studio Angela battibecca con la rivale Ester mentre Maria lancia un altro filmato. Mattia è andato da Angela dopo il suo essersi dichiarata per Paolo per capirne di più. La visione del loro incontro scatena prima Paolo che trova Angela "incommentabile", poi Vittoria che accusa Mattia. Le esterne vengono momentaneamente interrotte dall'ingresso in studio di una nota coppia di Uomini e Donne, che Mattia Marciano ben conosce: si tratta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

GELOSIE, SCONTRI E FRECCIATINE AL VELENO...

I due parlano del loro rapporto che procede a gonfie vele e non manca una frecciatina di Rosa a Mattia che lo scorso anno più volte sollevo dubbi su di lei. Si torna alle esterne con quella di Vittoria e Mattia, durante la quale il tronista torna a manifestare i suoi dubbi su di lei, poi però tutto si scioglie in un abbraccio. Tornati in studio sia Rosa che Jack commentano l'esterna ma si riapre un forte battibecco con l'intervento di Nilufar contro Vittoria e Mattia che poi ricade anche su Angela che viene nuovamente accusata da Paolo. Crivellin dichiara di non volerla più portare fuori mentre Sabrina Ghio conclude accusando la corteggiatrice di aver fatto brutta figura. Si conclude con le esterne di Ester e Paolo e Nilufar con Mattia.

