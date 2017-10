VERONICA ANGELONI/ La pallavolista uscirà dalla casa e affronterà le sue paure? (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni rischia di uscire dalla casa questa sera, lunedì 23 ottobre. La pallavolista teme di non essere arrivata al pubblico e ha paura delle conseguenze fuori dalla casa.

Veronica Angeloni, al Grande Fratello VIP (Archivio)

Veronica Angeloni non ha di certo vissuto al meglio gli ultimi sette giorni di Grande Fratello Vip 2. In seguito all'ultima nomination, la pallavolista ha avuto un forte crollo nella prima parte della settimana e ha sottolineato più di una volta la paura di dover abbandonare il programma. Veronica ha trovato infatti in quest'esperienza una forte protezione dal mondo esterno, ma quello che la intimorisce di più è scoprire di non essere riuscita a catturare le simpatie del pubblico italiano. In seguito alla diretta, la sportiva ha inoltre avuto modo di parlare in privato con Giulia De Lellis e Ivana Mrazova, a cui ha rivelato la propria delusione nell'aver saputo del voto di Ignazio Moser. Secondo il suo punto di vista, il concorrente non avrebbe infatti mai dovuto fare il suo nome per via della loro conoscenza precedente alla partecipazione al reality. I due fattori hanno quindi inciso parecchio sull'umore dell'Angeloni, che è riuscita però a ricevere dei validi consigli da Daniele Bossari. Quest'ultimo le ha permesso infatti di ritrovare l'equilibrio ed affrontare i giorni seguenti con maggiore leggerezza.

VERONICA ANGELONI NON HA CONVINTO IL PUBBLICO

Il Grande Fratello Vip 2017 ha messo in luce più di una volta le difficoltà di Veronica Angeloni, che nel corso del programma è riuscita a stravolgere in negativo l'impressione dei telespettatori. L'ingresso della sportiva aveva infatti conquistato diversi fan, ma in seguito ha perso punti per via della sua presunta ipocrisia. Molte persone del pubblico non hanno infatti gradito che Veronica non abbia detto apertamente a Simona Izzo il motivo della sua nomination, continuando poi a nascondere il proprio pensiero durante la lite con Jeremias Rodriguez. Il suo tentativo di sottrarsi allo scontro è stato evidente anche agli occhi di alcuni concorrenti che in più di un'occasione hanno messo in dubbio la sua buona fede. Veronica ha quindi dalla sua parte molti punti a sfavore e non è ancora riuscita a far conoscere le proprie qualità.

USCIRÀ DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Il televoto di questa sera potrebbe portare Veronica Angeloni a dover abbandonare il Grande Fratello Vip 2017. La nomination con Jeremias Rodriguez rappresenta una grande sfida e secondo la sportiva la sua sconfitta è ormai certa. Veronica crede infatti che il fratello di Belen possa contare su una maggiore popolarità e che di contro lei sia invece anonima per il pubblico, in quanto poco conosciuta. Il tutto ovviamente ad eccezione dell'ambito sportivo locale, dove la Angeloni ha trovato diversi supporter. Questa sera si scoprirà inoltre se Jeremias può contare su un fandom di supporto o se la presenza della Angeloni nella Casa sia favorita rispetto a quella del rivale. Quest'ultimo infatti ha collezionato una serie di contestazioni e se si tengono in considerazione solo i social, è possibile che venga sfavorito in modo netto anche nel confronto con Veronica, nonostante il poco supporto del pubblico nei confronti della sportiva.

