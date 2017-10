Veronica Angeloni ha bestemmiato?/ Video, Jeremias si salva e la pallavolista viene squalificata dal GF Vip 2?

Veronica Angeloni ha bestemmiato? La pallavolista, in nomination con Jeremias Rodriguez, potrebbe essere squalificata salvando il suo rivale dall'uscita dal Grande Fratello Vip 2

23 ottobre 2017 Anna Montesano

Veronica Angeloni al Grande Fratello Vip 2017

Colpo di scena a pochissime ore dall'inizio della nuova diretta del Grande Fratello Vip. A giocarsi un posto nella Casa più soiata d'Italia questa sera ci sono Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez. Stando alle indiscrezioni del web a rischiare l'uscita questa sera sarebbe proprio il fratello di Cecilia e Belen, ma qualcosa potrebbe cambiare proprio nel finale. Sul web, a partire dal Vicolo delle News, si sta infatti diffondendo un video (clicca qui per vederlo) che riporta una scena di oggi nella Casa e che vede protagonisti proprio i due nominati. Dopo uno starnuto, Veronica però dice una parola che a molti è parsa essere una bestemmia. Una frase ingiuriosa che tuttavia non è detta chiaramente ma è "tagliata" e detta a denti stretti, anche se in molti hanno comunque capito che si tratta di una bestemmia.

NUOVA SQUALIFICA AL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Questo colpo di scena potrebbe cambiare tutto proprio ad un passo dalla diretta perchè potrebbe portare la produzione del Grande Fratello ad annullare il televoto e squalificare la pallavolista o, addirittura, nel caso in cui Veronica fosse la vincitrice del televoto di questa sera, potrebbero essere due i concorrenti a dover abbandonare il programma: Jeremias, appunto, per il televoto, Veronica invece per una squalifica da bestemmia. Cosa accadrà questa sera? Le parole della Angeloni saranno considerate una vera bestemmia o si passerà sopra questo episodio? E nel caso fosse invece considerata tale, quale sarà la decisione del Grande Fratello in merito? Non ci resta che attendere la diretta di questa sera che, senza dubbio, ci riserverà grandi sorprese!

