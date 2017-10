Vittoria Deganello/ Uomini e Donne, Mattia Marciano l’ha già scelta? Aumentano i dubbi (Trono Classico)

Vittoria Deganello sarà la scelta di Mattia Marciano? La corteggiatrice verone cambia strategia e ammette di essersi accomodata troppo per l'interesse del tronista di Uomini e Donne.

23 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Vittoria Deganello sarà la scelta di Mattia Marciano? La 23enne verone è la corteggiatrice che sembra aver già conquistato il cuore del tronista napoletano. In esterna, infatti, i due si lasciano andare a carezze e coccole anche se il bacio vero e proprio non è ancora arrivato. Il feeling che c’è tra Vittoria e Mattia ha sollevato molti dubbi non solo nei fans di Uomini e donne ma anche negli opinionisti del trono classico, sicuri che tra i due ci sia stato qualcosa lontano dalle telecamere. Vittoria, infatti, è la ragazza che Andrea Damante avrebbe voluto presentare a Mattia che, tuttavia, ha sempre dichiarato di non averla incontrata e di aver semplicemente dato uno sguardo al suo profilo Instagram. L’attrazione e la confidenza che c’è tra i due, però, non convince nessuno. Vittoria, inoltre, non si è mai mostrata realmente preoccupata dell’interesse che il tronista napoletano ha mostrato nei confronti di Angela Caloisi. Tutti indizi che alimentano insinuazioni negli opinionisti e nel pubblico, convinti che sarà davvero lei la scelta di Mattia Marciano. Tuttavia, nel corso delle ultime registrazioni, la 23enne veronese ha cominciato a tirare fuori la sua insicurezza e la sua gelosia nei confronti dell’ex corteggiatore. Nonostante tutto, però, da Gianni Sperti a Tina Cipollari, nessuno crede alla buona fede della Deganello.

LE INSICUREZZE DI VITTORIA

Dopo aver mostrato la parte più fredda e distaccata del proprio carattere, Vittoria Deganello ha cominciato a tirare fuori anche la parte più fragile. In esterna con Mattia, ha ammesso di soffrire l’interesse del tronista per Angela Caloisi e di essere consapevole di aver dato tutto per scontato. Vittoria, in particolare, si è resa conto di non aver ancora dimostrato nulla a Mattia che, pur provando un forte interesse nei suoi confronti, non sembra fidarsi totalmente. “Lo so di apparire spesso contraddittoria, qualche volta quasi “bipolare”, e di essermi forse un po’ troppo accomodata. Devo dimostrarti di più!”, ha detto a Mattia nel corso delle ultime registrazioni. Una presa di coscienza che piace ai fans che già sognano di vederla lasciare lo studio di Uomini e Donne insieme a Mattia. Il cambiamento di Vittoria, dunque, servirà per far capitolare definitivamente Mattia?

