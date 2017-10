#CARTABIANCA/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: Bianca Berlinguer parla della violenza sulle donne?

#CartaBianca, anticipazioni 24 ottobre: quali saranno i temi e gli ospiti della nuova puntata del programma di approfondimento politico di Raitre condotto da Bianca Berlinguer?

24 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Raitre

Come ogni martedì, alle 21.10 di oggi, 24 ottobre, su Raitre, va in onda una nuova puntata di #Cartabianca, il programma di approfondimento politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer. Ogni settimana, nello studio di #Cartabianca, la conduttrice ospita esponenti di spicco del mondo della politica ma anche del mondo dello spettacolo dando spazio a quelli che sono i principali problemi della società moderna. Ad affiancarla, ci sono Geppi Cucciari e Flavio Insinna, inviato del programma che, in giro per l’Italia, raccoglie le testimonianze di chi è stato costretto a lasciare la propria terra per trovare fortuna e chi, nonostante tutte le difficoltà, ha deciso di restare in Italia non volendo abbandonare il proprio Paese. Nonostante, ogni settimana, vengano affrontati temi diversi, #Cartabianca fatica a portare a casa ascolti importanti. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi solo 951.000 spettatori pari ad uno share del 4.3% riuscendo, tuttavia, a vincere la sfida con La7 che con DiMartedì di Giovanni Floris ha registrato 905.000 spettatori con uno share del 4%. Bianca Berlinguer, dunque, vincerà anche questa settimana la sfida diretta con DiMartedì?

I TEMI DELLA PUNTATA

Di cosa si parlerà nella puntata odierna di #Cartabianca? Quali esponenti della politica e de mondo dello spettacolo si racconteranno ai microfoni di Bianca Berlinguer? Tra i temi attuali c’è sicuramente la violenza sulle donne. Il caso Weinstein e la relativa denuncia di Asia Argento continua a far discutere. Nel corso della scorsa puntata di #Cartabianca, Asia Argento, ai microfoni di Bianca Belringuer, ha annunciato il suo addio all’Italia, un Paese in cui continua ad essere bersaglio di critiche e attacchi per aver denunciato la violenza dopo vent’anni. “Tornerò in Italia in vacanza. Non vado via subito, ci vorrà un po' di tempo per organizzarmi, ma non vedo cosa ci sto a fare in Italia adesso, tornerò quando le cose miglioreranno per combattere le battaglie con tutte le altre donne. Dopo quello che successo devo ancora capire chi sono. Però è come se si fosse spalancato un portone enorme, sento accanto a me migliaia di persone, non mi sento più sola nelle mie battaglie (...) mi sento una donna libera finalmente'', ha dichiarato l’attrice. Nel corso della settimana, alcune attrici italiane hanno denunciato violenze anche da parte di famosi registi e produttori italiani senza, tuttavia, fare nomi. Bianca Berlinguer, con l’aiuto di Geppi Cucciari, tornerà ad occuparsi della violenza sulle donne?

