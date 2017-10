Alessandro D'Amico / Uomini e donne, il trono gay già finito per Alex Migliorini? La dedica che...

Alessandro D'Amico pronto a farsi scegliere? Dai messaggi social alle proposte in studio, cosa ne sarà del tronista gay e dei suoi corteggiatori in Uomini e Donne?

24 ottobre 2017 Redazione

Alessandro D'Amico, Trono Gay

Alex Migliorini e il suo trono gay finalmente protagonisti della nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Anche per lui ormai è arrivato il momento di andare fino in fondo e alla luce delle ultime registrazioni sembra proprio che le cose siano già più "avanti" del previsto. In effetti la messa in onda è un po' tardiva rispetto alle registrazione ma la situazione sembra essere migliorata molto per Alessandro D'Amico. Il simpatico corteggiatore ha già conquistato tutti con la sua verve ma è per lo stesso motivo che non riesce a portare a casa la fiducia del secondo tronista della storia di Uomini e donne. Ma Alessandro non si arrende e in questi giorni continua a lanciare segnali ad Alex proprio per farsi scegliere.

DAI MESSAGGI SOCIAL AL GIRO DEL MONDO

In effetti oggi il trono classico di Uomini e donne tornerà in studio per una nuova registrazione che, molto probabilmente non vedremo di un mese ad un passo dalla possibile scelta, che Alessandro alla fine riuscirà davvero nel suo tentativo? I fan lo sperano e lui usa i suoi profili social proprio per invitare il tronista a sceglierlo. Proprio ultimamente, su Instagram ha pubblicato la foto di una spiaggia con tanto di messaggio sulla sabbia: "Muoviti". Ma questo non è l'unico segnale che il corteggiatore ha lanciato al tronista e lo stesso è successo in studio dove, spesso e volentieri, lo invita a mollare tutto per provare a vivere una vita al massimo in giro per il mondo con lui. A quanto pare l'idea di andare a vivere con lui e fermarsi in Italia non lo entusiasma molto, che possa essere proprio questo il pomo della discordia che terrà tronista e corteggiatore divisi?

