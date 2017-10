Anastasia Kuzmina/ Da Ballando con le stelle al musical: la ballerina sogna Grease e Dirty Dancing

Anastasia Kuzmina, la ballerina professionista di Ballando con le stelle sogna un futuro a teatro come protagonista di musical come Grease e Dirty Dancing.

24 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Anastasia Kuzmina

Anastasia Kuzmina, classe 1993, è una ballerina ucraina che ha trovato la popolarità in Italia partecipando come professionista a Ballando con le stelle. Dopo essersi trasferita a Bologna con la sua famiglia, Anastasia comincia ad appassionarsi alla danza fino a salire sul podio ai Campionati Italiani categoria 16/18 anni nel 2009. Anastasia Kuzmina si allena con impegno e professionalità diventando in breve tempo una vera professionista al punto da entrare a far parte del cast dei maestri di Ballando con le stelle nel 2010. Anastasia Kuzmina, infatti, partecipa all’ottava edizione del programma di Milly Carlucci in coppia con Andres Gil con cui vince. Nel 2017, invece, ha partecipato in coppia con Fabio Basile, classificandosi secondo. Anastasia Kuzmina, poi, ha anche partecipato a Pechino Express, sempre nel 2012 e sempre in coppia con Andres Gil, piazzandosi sul secondo gradino del podio. La grande passione di Anastasia, però, è la danza. La ballerina, infatti, sogna un futuro come protagonista di musical.

I SOGNI DI ANASTASIA KUZMINA

Ai microfoni del portale Senzalinea, Anastasia Kuzmina si è raccontata svelando i suoi sogni professionali. Ballerina professionista, Anastasia ha confessato di essere tornata a ballare nel momento in cui ha ricevuto la proposta per partecipare a Ballando con le stelle. Da anni presenza fissa della trasmissione di Milly Carlucci, Anastasia Kuzmina è particolarmente legata alla prima edizione, vinta con Andres Gil. “La mia prima edizione. Partecipai con Andrea Gill, attore di “Don Matteo” e del “Mondo di Patty”, con cui vinsi il programma e vincere è bellissimo. Inoltre avevo solo 18 anni ed era la prima volta che gareggiavo. Anche nell’ultima edizione con Fabio Basile son stata benissimo e ho fatto coreografie molto difficili” – ha dichiarato la Kuzmina che, sui suoi sogni professionali ha detto – “Non me la sento di buttarmi in un campo in cui altri hanno studiato per tantissimi anni, però mi piacerebbe fare un musical perché canto, ballo e recito. Sogno di poter fare Grease o Dirty Dancing a teatro”.

© Riproduzione Riservata.