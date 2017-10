Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / Crisi superata? Riavvicinamento in atto: "Presto il comunicato stampa"

24 ottobre 2017 Anna Montesano

Sembrerebbe tornato il sereno tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Le nuove indiscrezioni sono state lanciate dal settimanale Chi che annuncia ottime notizie per i fan della coppia. A quanto pare i due cantanti hanno ritrovato la vecchia strada che li aveva unito, così hanno deciso di riprovarci anche per il bene del figlio. Il settimanale Chi in edicola da mercoledì 25 ottobre 2017 ha lanciato la bomba spiegando che alcuni amici degli artisti avrebbero svelato che presto il riavvicinamento verrà comunicata ufficialmente con una nota stampa. Smentito quindi il flirt tra Anna Tatangelo e Giovanni Caccamo. I due infatti sembra che stiano solo lavorando ad un progetto musicale insieme e questo sarebbe il reale motivo della loro vicinanza di questi giorni.

CRISI ARCHIVIATA?

Gigi D'Alessio ha rilasciate queste dichiarazioni riguardo il periodo difficile: "Tu non puoi mai pensare cosa succede dopo. Io sono convinto che i grandi amori non finiscano. Da uno a dieci quanto sono innamorato? Una persona innamorata è una persona innamorata, ma a un certo punto la donna deve diventare tuo socio, non dico in affari". Mentre Anna Tatangelo, ospite di Backstage, la trasmissione della web tv di Irpinianews ha dichiarato: "Tutto quello che scrivono, oggi sto con uno, domani con un altro, non è assolutamente vero. Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui". Parole che confortano Gigi D'Alessio e che sembrano confermare l'indiscrezione lanciata da Chi. Scopriremo nei prossimi giorni se davvero arriverà il comunicato ufficiale dei due.

