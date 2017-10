Barbara D'Urso / Il nuovo fidanzato, Sanremo e lo show in prima serata: "Vi svelo tutta la verità"

Barbara D'Urso si racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e parla del Festival di Sanremo, del presunto nuovo fidanzato e dell'arrivo in prima serata.

24 ottobre 2017

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara D'Urso snocciola molte questioni che negli ultimi mesi hanno alimentato il gossip e la curiosità dei suoi tantissimi fan e telespettatori. La conduttrice di Canale 5 parla del Festival di Sanremo, dei suoi amati show, del ritrono in prima serata e soprattutto del suo nuovo fidanzato. In queste settimane la D'Urso è sulla bocca di tutti per i picchi di ascolto raggiunti da Domenica Live e Pomeriggio 5; il suo segreto? "Bisogna capire il pubblico e sorprenderlo sempre con cose nuove. - spiega Barbara - Quest'anno abbiamo lanciato il numero WhatsApp per le storie della gente, abbiamo appena ultimato la 'stanza segreta', una camera totalmente buia dove accadono degli imprevisti, e abbiamo inaugurato la 'cabina rossa', dove i nostri ospiti registrano dei video-selfie per il web". È proprio di fronte a tali conferme che giorno dopo giorno la conduttrice dona a Mediaset che presto tornerà anche in prima serata. "Ve lo confermo - dichiara la D'Urso - in questi giorni si sta parlando concretamente di una mia prima serata, Mediaset sarebbe pronta a partire anche subito, ci stiamo lavorando. Ovviamente senza rinunciare né a Pomeriggio Cinque né a Domenica Live".

"IO FIDANZATA CON GERARD BUTLER? LA VERITÀ È UN'ALTRA..."

La conduttrice spiega che si tratterà di un format nuovo, moderno e dal sapore internazionale che "potrebbe sbancare anche all'estero". Passando alla sfera degli affetti e, più precisamente, a quella dell'amore, Barbara D'Urso chiarisce quelli che sono stati i gossip delle ultime settimane che inizialmente la volevano fidanzata con Gerard Butler e, successivamente, con giovane modello Stefano Sala. Queste le parole della D'Urso: "La notizia è stata riportata ovunque [...] La verità? Non c'è nessuna love story con Gerard Butler nè con alcun altro uomo. Mi basta andare a ballare con 20 amici e postare un video su Instagram, qualche stolto prende un fermo immagine e decide che ho una tresca con qualcuno. - così conclude - Sono assolutamente single e continuerò ad andare in balera con gli amici". E il Festival di Sanremo? La conduttrice ne è certa: "Il mio prima o poi si farà, sarà un Sanremo delle larghe intese, 'Raiset', il trionfo del nazional-popolare".

