Beautiful / Eric Forrester e il suo passato insieme a Brooke: si festeggiano i trent'anni della soap

Anticipazioni Beautiful, puntata 24 ottobre: Eric Forrester e Brooke Logan ricordano la loro lunga conoscenza nel giorno in cui si festeggiano i trent'anni della soap.

24 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

La puntata di Beautiful che Canale 5 trasmetterà questo pomeriggio era andata in onda negli Stati Uniti lo scorso 23 marzo, proprio nel giorno in cui la soap festeggiava i suoi trent'anni. Per questo la narrazione era stata parzialmente sospesa, a favore dei ricordi degli unici due attori protagonisti presenti fin dal primo episodio. Molti sono stati gli addii in questo lungo periodo, alcuni dei quali dolorosi come nel caso degli insostituibili Ronn Moss (Ridge) e Sean Flannery (Stephanie) ma gli interpreti di Brooke ed Eric sono sempre rimasti fedeli alla serie più seguita al mondo. Proprio per questo Bradley Bell ha affidato a Katherine Kelly Lang e a John McCook il compito di ripercorrere i tanti anni trascorsi insieme, sia come coppia sia come amici. Dal loro primo incontro, avvenuto a villa Forrester in occasione della festa organizzata da Stephanie, fino ai loro matrimoni o alla nascita dei loro figli: il loro sarà un viaggio nel passato a conferma di come questi due personaggi non smetteranno mai di volersi bene, anche se come due semplici amici.

Beautiful: i ricordi di Brooke ed Eric

Oggi a Beautiful si ripercorrerà il passato della soap più amata al mondo per festeggiare i primi trent'anni di vita della serie. Ma ci sarà spazio anche per i festeggiamenti per le nozze di Steffy e Liam: mentre Brooke ed Eric saranno appartati in riva al mare pensando alla loro tanti anni di 'amore', gli Steam si troveranno insieme agli altri ospiti per vivere con spensieratezza uno dei momenti più belli della loro vita. Ci sarà sola una piccola critica, che porterà la sposa allo scontro con Thomas: considerando i trascorsi con Sally, che non si è tirata indietro lanciandole una torta in faccia, la Forrester accuserà il fratello di avere invitato la Spectra senza il suo permesso. E la neo-signora Spencer farà bene a tenere gli occhi aperti: le intenzioni della rossa Sally, infatti, non saranno troppo raccomandabili dato che coglierà l'occasione al balzo per un nuovo scontro con la sua rivale. Ovviamente anche questo dovrà essere pubblicato nei social network...

